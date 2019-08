Öztunç’tan ‘Bahane değil hizmet üretin’ açıklaması

Belediyenin borçlu olmasının, hizmet etmesine engel teşkil etmediğini belirten Öztunç, “Tanıdığım 6 aylık süre doluyor” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin, seçimin ardından geçen 150 günlük sürede verdiği sözleri tutmadığını savunan CHP’li Öztunç, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, şun ifadeleri kullandı:

“Değerli Kahramanmaraşlı hemşerilerim; yerel seçimlerin üzerinden 150 gün geçti. Sizler seçimlerde rakibim olan Hayrettin Güngör’ün başkan olmasını istediniz ve oy verdiniz. Ben de bu kararınıza saygı gösterdim. Peki, elinizi vicdanınıza koyun, 150 günde yapılan hizmetler neler? Verilen sözler tutuldu mu? Batı köylerini şehre bağlayacak olan köprünün temeli atıldı mı? Su fiyatlarına indirim yapılacaktı yüzde 57 zam yapılmadı mı? Bertiz köy yolları yapıldı mı? İl genelindeki köy yolları iyileştirildi mi? Maalesef Kahramanmaraş’a hizmet yine yapılmıyor yine yapılmıyor. Bahane de hazır. Belediye borçlu para yok. Sanki belediyeyi benden aldılar. Önceki başkan da AKP’li değil miydi? Üstelik borçsuz belediye yoktur. Hepsi borçlu ama hizmet yapılıyor.

Bu açıklamamı bir uyarı olarak alsınlar. AK Partiye tanıdığım 6 aylık süre doluyor. Sanmasınlar ki kimse sesini çıkarmaz, kimse Kahramanmaraş’ın hakkını aramaz. Ya bir an evvel hizmete başlarlar ya da her an beceriksizliklerini yüzlerine vurup toplumu uyandırmaya devam ederim.”

Kahramanmaraş’la Çin’in Yiwu şehrinin kardeş belediye olmalarıyla ilgili de kamuoyunda bir tepki oluştuğunu hatırlatan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Ayrıca Çin’in bir kenti ile kardeş belediye olmaları yönündeki tepkileri de dinlemelerini tavsiye ederim. Başkan ben olsaydım ve bu anlaşmayı ben yapsaydım eminim ki; AKP’nin bazı yöneticileri, bazı vekilleri şimdi ortalığı ayağa kaldırmıştı. Seçim öncesi bana attıkları iftiralar gibi yalan üzerine yalanlar söylemişlerdi. Ama her zaman söylüyorum millet bunları izliyor ve görüyor” şeklinde konuştu.