Öztunç’tan arabaları siyaha çeviren küle sert tepki

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, santralden çevreye kül yağması sonucu, beyaz olan araçların siyaha döndüğüne ilişkin görüntüler üzerine açıklamalarda bulundu.

Öztunç, "Sabah yıkadığınız aracınız akşama kül içinde kalıyorsa ya Afşin’de ya da Elbistan’da yaşıyorsunuz demektir. Milletin ciğerlerine kül ve zehir saçan Afşin Elbistan Termik santralinin eseri. AKP, umursamasa da ben söylemeye, mücadele etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı

‘Yazık ediyorlar memlekete’ diyen Öztunç, “Afşin-Elbistan A Termik santrali kül atamaya, AK Parti de izlemeye ve milletin zehirlenmesini desteklemeye devam ediyor. 12 saat içerisinde bacalardan atılan külün ortaya çıkardığı tablo fotoğraflarda görülüyor. AK Parti, Afşin ve Elbistan halkının sağlığı ile geleceğini değil santrali işleten şirketin geleceğini, ne kadar çok para kazanacağını düşünüyor. Yazık ediyorlar memlekete” şeklinde konuştu.