Öztunç’tan 80 bin dönüm arazi için kar sularının birikeceği gölet talebi

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Sultan Korusu bölgesindeki mahallelerdeki tarım arazilerinin, eriyen kar sularının toplanacağı bir göletle sulanması talebinde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yazılı olarak cevaplaması istemiyle soru önergesi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, yapılacak göletle, 10 mahalledeki 80 bin dönüm kıraç arazinin suya kavuşabileceğine işaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Ayderesi mevkiine kurulacak göletle ilgili verdiği soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:

“Elbistan ilçemiz sınırları içinde bulunan Sultan Korusu mahallelerinin olduğu bölgede Ayderesi mevkiindeki vadiden geçen dere, yazın eriyen karlar sebebiyle çok yüksek bir debide akmaktadır. Yöre halkı, bu vadide bir gölet oluşturulmasıyla birlikte bu sayede 10 mahallenin 80 bin dönümlük arazisinde sulu tarım yapılması imkânının doğacağını ifade etmektedir. Sultan Korusu mahallelerinin bu yöndeki talepleri yetkili makamlar nezdinde yanıtsız kalmıştır.”

Öztunç, Bakan Pakdemirli’’ye şu soruları yöneltti:

“Bu bölgede gölet yapılması ile ilgili yöre halkının taleplerine tatmin edici bir cevap neden verilmemektedir? Bu bölgeye gölet yapılması ile ilgili herhangi bir fizibilite çalışması yapılmış mıdır? Yapılmış ise sonuçları nedir? Yapılmamış ise, söylendiği gibi 80 bin dönüm arazi sulu tarıma geçecekse neden çalışma yapılmamıştır? Bu bölgede gölet yapılması konusunda bir çalışmanız olacak mıdır?”