Öztunç’tan 3 yeni ilçe kurulsun önerisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, hazırladığı üç ayrı kanun teklifinde; büyükşehir kanunun belediye hizmetlerinin aksamasına neden olduğunu dile getirdi.

Hizmetlerin daha hızlı ve etkin sunulabilmesinin gerekliliğine vurgu yapan Öztunç, “Büyükşehir yasası, maalesef, Türkiye'de pek çok belediyede hizmetinin aksamasına neden olmuştur. Belde belediyeleri kapanmadan önce özellikle merkeze uzak beldeler belediye hizmetlerini yaparken, bugün merkeze uzak bu beldelere hizmet yeterince gitmemektedir. Kahramanmaraş'ın bir uçtan diğer uca 200 kilometrelik bir mesafe olduğu göz önüne alındığında büyükşehir belediyesinin bu ücra, uçtaki, sınırdaki köylere, eski belde olan şimdiki mahallelere hizmet etme olanağı kalmamıştır. Bu nedenle hizmetin paylaşılması ve daha çabuk vatandaşa ulaşması açısından yeni ilçelere ihtiyaç duyulmaktadır” dedi.

Öztunç, kanun teklifinde şu gerekçelere yer verdi:

“İlçe yapılması istenilen Narlı Mahallesi, gelişmeye müsait konumu ile ilin gelişimine ve ekonomisine katkı sunacaktır. Narlı ekonomisi tarım ve tarıma dayalı sanayi üzerine kuruludur. Amik Ovası’nın uzantısı olan Narlı Ovası tarım için elverişli olup ovanın tamamı sulanabilir özelliktedir. Arazinin sulanabilir olması verimi artırdığı gibi yılda iki kez ürün alınmasına da imkân vermektedir. Ovada en çok pamuk, buğday, mısır, ayçiçeği ve şeker pancarı yetiştirilir. Pamuk, yörenin en çok gelir sağladığı tarım ürünüdür. Pazarlama kolaylığı, gerekse bölgede birçok çırçır ve prese fabrikalarının olması pamuğu en çok yetiştirilen ürün durumuna getirmiştir. Narlı arazilerinin verimli ve sulanabilir olmasından dolayı iki ürün ekilebilmektedir. Birinci ürün olarak ekilen buğday, arpa gibi ürünler haziran ayında hasat edildikten sonra yerine mısır, salatalık gibi ürünler ekilebilmektedir.

Düzbağ (Helete) tarihi yerleşim açısından çok eskilere dayanmaktadır. Kasaba çevresinde bulunan mağaralar ve tarihi yerleşim yerleri bu çevrenin çok eski tarihlerden itibaren bir yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. Düzbağ mahallesinde çiftçilik, tarım ve hayvancılık önemli geçim aracı olup son yıllarda organik tarıma yönelim oldukça fazladır. Düzbağ’ın ilçe olması, tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesine ve çevre illerin gıda ihtiyacını karşılamak açısından önemli bir merkez haline dönüşmesine yol açacaktır. Söz konusu mahallenin ilçe olması ile birlikte bağlı bulunan mahallelere hizmet daha kolay ulaşacak ve mahallelerin ekonomik sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacaktır.

Ilıca mahallemiz Kahramanmaraş’a 65 km uzaklıktadır. Termal ve doğa turizmi açısından yoğun ilgi gören mahallenin nüfusu belli dönemlerde on kat artış göstermektedir. Bu nüfus artışının yaşandığı dönemlerde gerek altyapı gerekse belediye hizmetlerinde aksamalar oluşmaktadır. Ilıca mahallemizin ilçe olması, ılıca mahallemizi sağlık turizmi açısından cazibe merkezine dönüştürecektir. Söz konusu mahallenin ilçe olması ile birlikte bağlı bulunan mahallelere hizmet daha kolay ulaşacak ve mahallelerin ekonomik sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacaktır.”