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Öztunç: “Zammın adı güncelleme olmuş”

Meclis kürsüsünde yaptığı konuşma ile Kahramanmaraş’ta içme suyu zammını gündeme taşıyan CHP Milletvekili Ali Öztunç, KASKİ’nin, ‘güncelleme yaptık’ demesini, “Zammın adı güncelleme olmuş” diye eleştirdi.

Öztunç: “Zammın adı güncelleme olmuş”

Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma ile başlayan içme suyuna zam polemiği sürüyor. Öztunç, içme suyuna yüzde 18 zam yapıldığını belirtmesinin ardından KASKİ de fiyatların güncellendiğine yönelik bir açıklama yapmıştı.

CHP’li Öztunç, içme suyuna zam yapıldığıyla ilgili ısrarını sosyal medya hesabı üzerinden dile getirerek, “Bal gibi de zam yapıldı” dedi.

Her yerde su fiyatlarının inmesine rağmen Kahramanmaraş’ta yükseldiğine dikkati çeken Öztunç, “Suya zam yapıldığına ilişkin meclisteki konuşmam üzerine KASKİ açıklama yapmış. Zam yapmadık, güncelleme yaptık demiş. Güya enflasyon oranlarına göre su fiyatları güncellenmiş ve bu eski yönetimin yani Erkoç’un aldığı kararmış. Zammın adı güncelleme oldu. Komik bir açıklama olmuş. İsteyen alsın faturaları karşılaştırsın. Bal gibi de zam yapıldı. Ben belediye başkanı seçilseydim su fiyatlarını yüzde 30 indirecektim. Ama AKP tam tersini yaptı. Yazık oluyor memleketime. Her yerde su fiyatları iniyor Kahramanmaraş’ta artıyor” dedi.

Görevini hakkıyla yerine getireceğinin altını çizen Öztunç, “Hem yazık hem de ayıp. Hayrettin beye hayırlı olsuna gittiğimde söylemiştim, yaptığı her iyi, güzel, memleket yararına çalışmada desteğim ama aksi durumda karşısındayım. Çünkü ben Kahramanmaraş halkının vekiliyim. Görevimi de hakkıyla yaparım. Allah’tan başka Kimseden de korkum yok, kimseye de minnet borcum yok” değerlendirmesini yaptı.

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Elbistanlı 5 gün önce

Sayın Ali Öztunç ben 17 yıldır AKP oy veriyorum. Ama seni gerçekten tebrik ediyorum. Elbistan ı dile getiren, Elbistan ın sorunlarını TBMM veya Belediyelerde hakkını arayan bu zamana kadar ne bir vekil nede bir siyasetçi olmadı. bundan sonra oylar Ali ÖZTUNÇ sana Teşekkür ederim size

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İsndr.krt 5 gün önce

O suyu pahalı içerim diyen vatandaş kesin suyu kaçak kullanıyor dur yada faturasından haberi yok
Siyaset böyle kahpedir işte oyu alana kadar tüm vaadleri ama böyle sığırlar olduğu sürece diyecek bir şey yok adam ben eşeğim diyor ve semerin vurulmasını. Bekliyor
Buradan şunu belirteyim ki ataların bir sözü var"# Eşek olana semer vuran çok olur. "
Milletin hakkını savunanlar her zaman kötü niyetli oluyor bu deyus Lara göre maalesef saygılar & sevgiler

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Zihniyetsiz Ahmethan 5 gün önce

Dindar gecinip 17 yıldır ülkeyi mahvedenleri unutmayacagiz. Sayın Ali oztunc a helal olsun

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Himmet 5 gün önce

Sayınmilletvekilialiöztucbeyeteşekkürederim. Ebistanhalkındüşünen.sizdenbaşkasınıyok.bumilletinmaduriyetinisizdenbaşdüşünenyokilgilendiginicinsizeteşekkürederimgörevindebaşarılerdilerimbuzamlardansorayanındayık

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Ahmet 5 gün önce

O suyu pahali içerim ama senin zihniyetin bu ülkede yer bulamasin

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Ahmet 5 gün önce

Yine cikti piyasaya.

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Kenan 5 gün önce

Bu ne diyor gene la sana yorum yazmaya bile gerek duymuyorum

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Yusuf 5 gün önce

Bos laf hep suyu bizlerden ucuz icen bir sehir yok

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