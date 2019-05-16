Öztunç: “Zammın adı güncelleme olmuş”

Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma ile başlayan içme suyuna zam polemiği sürüyor. Öztunç, içme suyuna yüzde 18 zam yapıldığını belirtmesinin ardından KASKİ de fiyatların güncellendiğine yönelik bir açıklama yapmıştı.

CHP’li Öztunç, içme suyuna zam yapıldığıyla ilgili ısrarını sosyal medya hesabı üzerinden dile getirerek, “Bal gibi de zam yapıldı” dedi.

Her yerde su fiyatlarının inmesine rağmen Kahramanmaraş’ta yükseldiğine dikkati çeken Öztunç, “Suya zam yapıldığına ilişkin meclisteki konuşmam üzerine KASKİ açıklama yapmış. Zam yapmadık, güncelleme yaptık demiş. Güya enflasyon oranlarına göre su fiyatları güncellenmiş ve bu eski yönetimin yani Erkoç’un aldığı kararmış. Zammın adı güncelleme oldu. Komik bir açıklama olmuş. İsteyen alsın faturaları karşılaştırsın. Bal gibi de zam yapıldı. Ben belediye başkanı seçilseydim su fiyatlarını yüzde 30 indirecektim. Ama AKP tam tersini yaptı. Yazık oluyor memleketime. Her yerde su fiyatları iniyor Kahramanmaraş’ta artıyor” dedi.

Görevini hakkıyla yerine getireceğinin altını çizen Öztunç, “Hem yazık hem de ayıp. Hayrettin beye hayırlı olsuna gittiğimde söylemiştim, yaptığı her iyi, güzel, memleket yararına çalışmada desteğim ama aksi durumda karşısındayım. Çünkü ben Kahramanmaraş halkının vekiliyim. Görevimi de hakkıyla yaparım. Allah’tan başka Kimseden de korkum yok, kimseye de minnet borcum yok” değerlendirmesini yaptı.