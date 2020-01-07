Öztunç: “Verdiğim mücadelenin sonucu beni mutlu etti”

Santralde üretimin durdurulmasını, insan ve çevre sağlığı açısından önemli bir adım olarak nitelediğini belirten Öztunç, “Elbistan’ın ve Afşin’in havasını, çevresini, doğayı ve havayı kirleten, insanları kanser eden bu eski teknoloji ile yapılmış santralin durdurulması beni mutlu etti” dedi.

Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin, baca gazı filtre sistemi olmadan çalışmaması için en çok mücadele eden ve çaba gösteren isimlerin başında gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 30 Ocak’ta babası Nasır Öztunç’u kaybetmişti. Babasının cenazesinin defni ve taziyesi nedeniyle açıklama yapamayan Öztunç, Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde elektrik üretiminin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ‘geçici faaliyet belgesi’ alıncaya kadar durdurulmasına ilişkin gazetemize özel değerlendirmelerde bulundu.

Santralin filtre sistemi olmadan çalışmasının, Elbistan ve Afşin’de birçok sağlık sorununu beraberinde getirdiğini hatırlatan Öztunç, “Santralin mühürlenmesi ile en azından ölümü durdurduk diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Santralin, çevreyle ilgili yatırımları yaptıktan sonra çalışması taraftarı olduğunu anlatan Öztunç, firmanın da bu konuda adımlar atması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

“Santralde şuanda bu haliyle durması beni mutlu etti. Santralin filtre sistemi kurulduktan sonra tekrar çalışmasının taraftarıyım. Tabii ki çalışsın ve ülkemizin elektriğini üretsin, enerji üretilsin. Ama filtreleri olmadan çalışması Elbistan ve Afşin’i bitiriyordu. Santralin mühürlenmesi ile en azından ölümü durdurduk diyebiliriz. Bundan sonra, ilgili firma baca gazı arıtma filtre sistemini kurmak için gerekli adımları atmalıdır. Bu konuda çalışmasını başlatmalıdır. Bu yönde de adım atacaklarını umut ediyoruz.”

Santralin kapanması ile birlikte Elbistan’da hava kirliliğinin de gözle görülür oranda azaldığını ifade eden CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, zaman zaman yalnız kalsa da mücadelesinden vazgeçmediğini söyledi.

İşçilerin mağdur edilmemesi yönünde verilen sözleri de anımsatan Öztunç, açıklamasını, “Santralde çalışan işçilerle ilgili de onların perişan edilmeyeceğini biliyoruz. Bu konuda söz verildi. İşçilerin hepsi işlerine devam edecekler. Baca gazı arıtma tesisi kurulması için de süreç hızlanacak. Bu sistem yapılırsa da tekrar üretime geçer. Santralin kapanması ile birlikte Elbistan’da hava daha güzel bir durumda. En azından aydınlık ve şehrin üzerinde bir sis yok. Ama Elbistan’ın ve Afşin’in havasını, çevresini, doğayı ve havayı kirleten, insanları kanser eden bu eski teknoloji ile yapılmış santralin durdurulması beni mutlu etti. Bununla ilgili çok çaba harcamış ve mücadele etmiştim. Zaman zaman da tek başıma kalmıştım. Ama sonunda bunu kazanmanın verdiği mutluluk var” cümleleri ile tamamladı.