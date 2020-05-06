Öztunç ve Gürbüz, Elbistan’ı konuştu

Elbistan Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olduğunu dile getiren Öztunç, “Mehmet Gürbüz Bey iyi niyetle çalışmaya devam ediyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’le Pınarbaşı mesire alanında belediye çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan’ın da yer aldığı ziyarette değerlendirme yapan ilk isim CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç oldu. Açıklamalarına koronavirüs salgını ile ilgili başlayan Öztunç, Elbistan’da vaka sayısının kalmadı denilecek seviyeye düştüğünün bilgisini verdi.

Öztunç, şöyle konuştu:

“Bir süredir Kovid-19 salgını yüzünden herkes gibi biz de normal yaşantımıza ara vermek zorunda kaldık. Meclis’te çıkması gereken yasalarla ilgili çalışmaları tamamladık. Bu nedenle Elbistan’a da gelememiştik. Birkaç gündür de Kahramanmaraş’tayız. Sağ olsun Sayın Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Elbistan’da durum iyi görünüyor. Vakalar çok düşmüş durumda. Kalmadı denecek kadar az vaka var Elbistan’da. Ama bu nasıl oldu? Tabii ki tedbirle oldu. Sokağa çıkma yasağı bunda etkili oldu. İzolasyon ve sosyal mesafenin korunmasının da etkisi oldu. Söylenen kurallara uymaya devam edeceğiz. Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı olacak muhtemelen. Bu virüs, dünyanın başında olan bir bela. Bundan kurtulmak için de yetkililerin uyarılarını dikkate alacağız ve ona göre çaba harcayacağız.”

Elbistan Belediyesi’nin de koronavirüsle başarılı bir mücadele örneği sergilediğini anlatan Öztunç, “Elbistan Belediyesi’nden memnunum. Sağ olsun Mehmet Gürbüz Bey iyi çalışıyor. Hem bu korona olayından önce şehir anlamında kentleşme ve Pınarbaşı’nın durumu ve yollarla ilgili çalışmalar var. Bir kısmı yapıldı bir kısmı da yapılamadı. Bütçedir ve başka sıkıntılar nedeniyle bu hizmetlerde gecikmeler oldu ama Sayın Mehmet Bey iyi niyetle çalışmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını ile birlikte de ciddi bir çalışma yaptı. Bildiğim kadarıyla 10 bine yakın yardım kolisi dağıtıldı. İyi götürüyorlar. Ben Elbistanlı bir milletvekili olarak Elbistan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Böyle çalışmaya devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Devam edeceğine de inanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz ilçe başkanlığımız elinden geleni yaptı. Bir takım yardım paketlerini bizler de kendi imkanlarımızla topladık ve dağıttık. Önümüzdeki günlerde de bu dağıtıma devam edeceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın talepleri ile ilgili görüştüğümüzde sağ olsun Mehmet Başkan gereken desteği veriyor. Sonuçta kendimize bir şey istemiyoruz; garibana istiyoruz” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ü başarılı bulduğunun altını çizen CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Elbistan Belediye Meclisi’ndeki Millet İttifakı adına da söyleyebilirim CHP’li üye arkadaşlarımız belediye başkanımıza iyi niyetle destek oluyorlar. Destek olmaya da devam edeceklerdir. Çünkü burası hepimizin memleketi. Amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. İyi niyetli ve bu işi bilen bir belediye başkanı var. Çalışıyor, emek veriyor. Tabii ki biz de kendisine destek olacağız. Siyasi bir kıskançlık olmaz. Memlekete hizmet amacındayız. Siyaset, seçim meydanında kalır. Kaldı da. Seçildiği günün ertesi gününden itibaren Mehmet Gürbüz kardeşimle el ele vermeye başladık. Bu süreci de böyle devam ettireceğiz. İnşallah daha güzel olacak ama Büyükşehir Belediyesi’nin Elbistan’a biraz daha fazla eğilmesi gerekiyor. İşin özü, ben Elbistan Belediye Başkanını Başarlı buluyorum. Elbistan halkı adına Sayın Başkana teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, Öztunç’a teşekkür ederek, “Sayın vekilimiz, gerçekten ulusalda bizim sesimiz. Hem Kahramanmaraş’ın hem de Elbistan’ın çalışmalarında bütün desteğini hep yanımızda hissettik. Bundan sonraki süreçte de yine en iyi ve en üst düzey uyumlu şekilde çalışacağımıza eminim. Sayın Vekilime, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerimizin şehrimizin gelişmesiyle ilgili yaptıkları katkı, ilçe başkanımız ve yönetiminin de gösterdiği uyumlu çalışma ve katkılara da ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Öztunç’la bugüne kadar çok uyumlu bir çalışma dönemi geçirdiklerini anlatan Başkan Gürbüz, sözlerini, “Sayın Vekilimizin de belirttiği gibi bu şehir hepimizin şehri. Bundan sonraki süreçte el ele verir ve güç birliği halinde çalışabilirsek sorunlarımızın üstesinden gelebiliriz. Bugüne kadar bu anlamda çok uyumlu ve değerli çalışmalarımız oldu. Vekilimiz ne zaman ihtiyaç hissetsek bize destek verdi ve yanımızda oldu. Ben, vatandaşlarımız adına kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah ulusalda Elbistan’ımızın adını daha yüksek sesle dile getireceğinden eminim. Kendisine çalışmalarında başarılar diliyorum” cümleleri ile tamamladı.