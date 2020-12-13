Öztunç ve Güngör arasında ‘içme suyu fiyatı’ atışması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Gaziantep’in içme suyunu karşılamak için hayata geçirilen Düzbağ İçme Suyu Projesi’ne atıfta bulunarak Kahramanmaraş’taki içme suyu fiyatları üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e yüklendi. Öztunç, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımındaki, “Kahramanmaraş Helete’nin suyu Gaziantep’e akıtılıyor. Antep’te su yüzde 27 indirimle satılıyor ama Kahramanmaraş’ta yüzde 50’nin üstünde zamla satılıyor. AK Partinin çok oy aldığı Kahramanmaraş’ı sevmediğinin yeni bir ispatı bu durumdur” cümleleri ile atışmanın fitilini ateşledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Göngür, Öztunç’a cevabını ise yine sosyal medya üzerinden verdi. Hodri meydan diyen Güngör, “Genel bütçemizden fert başına Kahramanmaraş’ın 3 katı pay alan ve bizim iki katımıza yakın su tarifesi uygulayan İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri su ücret tarifesini bizim tarifeye indirsin biz de yüzde 50 indirim yapmaya hazırız. Hodri meydan! Kaldı ki şehrimizde Gaziantep’ten yüzde 41 daha ucuz su tarifesi uygulanmaktadır” cevabını verdi.

Öztunç, bunun üzerine Kahramanmaraş’ın sorunlarını konuşmak için Başka Güngör’ü tartışma programına çağırdı. Öztunç, “Sayın Güngör, bana hodri meydan demişsiniz. Meydan okumanızı kabul ediyorum. İstediğiniz zaman istediğiniz TV ekranından karşılıklı Kahramanmaraş’ı konuşmaya ben varım. Madem meydan okudunuz sözünüzün arkasında durursunuz umarım. Sizden haber bekliyorum” şeklinde rest çekti.

Öztunç’un bu açıklamasına ‘polemik yapmayın’ diyerek cevap veren Başkan Güngör ise, “Sayın Öztunç, polemik yapmayın, topu taca atmayın. İstanbul, Ankara ve İzmir halkının ucuz su içme hakkı yok mu? Siz hangi partinin genel başkan yardımcısısınız? CHP’li Büyükşehir Belediyeleri su ücretini bizim tarifeye indirsin hodri meydan bekliyorum” açıklamasında bulundu.

Öztunç’tan bu açıklamaya yanıt gecikmedi. Öztunç, da, “Sayın Güngör, seçimler öncesi su fiyatında indirim yapacağınızı söylemiştiniz. İndirim mi yaptınız bindirim mi? Seçildiğinizden beri suya ne kadar zam yaptınız? İstanbul, Ankara, İzmir’i oranın vekilleri konuşsun ben Kahramanmaraş vekiliyim, Kahramanmaraş’ı konuşurum. Bana hodri meydan dediniz. Ben de gördüm meydan okumanızı dedim. Topu taca değil saha dışına siz atıyorsunuz. Bir daha söylüyorum, hodri meydan dediniz ben varım. Karşıma çıkın tüm halk izlesin tartışalım. Siz istediniz şimdi neden kaçıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.