Öztunç ve Barut’tan Elbistan çıkarması

Öztunç, Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül’ün de katıldığı Elbistan programında ilk olarak Muhtarlar Derneği Elbistan Şubesi’ni ziyaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, Muhtarlar Derneği Elbistan Şube Başkanı Hayri Kale ile parti yöneticileri tarafından karşılandı.

Dernek başkanı Hayri Kale ve mahalle muhtarları ile bir süre görüş alışverişinde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, yaptığı konuşmada pandemi sürecinde esnafın durumu ve çiftçilerin sorunları ile termik santral kaynaklı hava kirliliğine değindi.

‘Esnaf perişan, bıçak kemiğe dayanmış, hiçbiri önünü göremiyor, daha ne kadar dayanabileceğini bilmiyor’ diyen Öztunç, “Adana Milletvekilimiz Ayhan Barut ile birlikte 4 günlük bir Kahramanmaraş programımız vardı. Bu programlarda gördüğüm tablo, millet perişan durumda. Sıkıntı had safhada. Ekonomi gerçekten çok ciddi sıkıntıya girmiş durumda. Esnaf kan ağlıyor. Siftah etmeden dükkan kapatan esnaf o kadar çok ki. Çiftçi sıkıntı içerisinde. Girdi fiyatları çok arttı ama ürününü maalesef daha ucuza satıyor. Hükümet ise; esnafın sıkıntısı yok, milletin durumu iyi diyor. Sayın Cumhurbaşkanı bir sıkıntı yok, her şey güzel diyor.

Artık Japonya’daki esnaf sıkıntıda diye haberler çıkıyor. Japonya’daki esnafı bırakın Elbistan’daki, Afşin’deki esnafa bakın. Esnaf battı batıyor. Yüzde 75-80 civarında cirosu düşmüş. Ondan sonra da uzaya adam göndereceğiz diyorlar. Bundan bana ne. Hayal satıyorlar. Yakında uzaydan tapu da vermeye kalkarlar. Ama millet aç. Afşin-Elbistan Termik Santrali diye her platformda konuşuyorum. Hava temiz diye bir video yayınlamışlar. Yalan söylüyorlar. Kül yağıyor kül; neresi temiz. Bir filtre takacaklar, yıllardır oyalıyorlar. Para kazanmayı biliyorsunuz ama filtre takmıyorsun. Burada yaşayan insanlara yazık günah değil mi? Bunun mücadelesini verirken bana saldırıyorlar. Saldırsınlar, hiç umurumda değil. Hiç kimseden de korkum yok. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Ben bunları bu millet için söylemek zorundayım. Millet bana bunun için oy verdi” şeklinde konuştu.

İşçilere yaptığı zamdan dolayı Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ü kutlayan Öztunç, Dün sayın belediye başkanı işçiye zam yapmış. Çok güzel. Kutluyorum Elbistan Belediye Başkanını. Bana seslenerek, ‘İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri de zam yapsın’ diyor. Mehmet Gürbüz, bana İstanbul ve Ankara’yı söyleyeceğine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e söylesin. İşçiler grevde. Toplu iş sözleşmesi yapmıyor Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı. Önce ona baksın. İsteyince işçiye zam yapabiliyormuşsun. Diğer AK Partili belediyelere de örnek olsun Mehmet Gürbüz. Pazarcık Belediyesi, 8 aydır işçisine maaş vermiyor. Mehmet Gürbüz, Pazarcık Belediye Başkanını arasın da işçilerin maaşını ödesin” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve Adana Milletvekili Ayhan Barut, daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi.





