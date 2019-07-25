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Öztunç: “Vali Yardımcısı Genç suçsuz, görevine iade edin”

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Vali Yardımcısı Mesut Tamer Genç’in görevden alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öztunç: “Vali Yardımcısı Genç suçsuz, görevine iade edin”
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Öztunç, Vali Yardımcısı Genç’in suçsuz olduğunu belirterek görevine iade edilmesini istedi.

Vali Yardımcısı Mesut Tamer Genç’in görevden alınmasıyla sonuçlanan Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan’ın isminin karıştığı olaylar silsilesi için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenen Öztunç, “Bu haksızlıkları çok fazla yaptığınız içindir ki 31 Mart ta İstanbul seçimlerinde bu halk size bir tokat vurdu. Bu haksızlıkları yapmaya devam etmeyin. Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Mesut Tamer Genç’ i tekrar görevine iade edin çağrısında bulunuyorum” dedi.

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan'ın, bazı şikayetler üzerine soruşturma geçirdiğini hatırlatan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, suçlamalardan birinin Turan'ın, boşalan okul müdürlüklerine atama yapılırken, öğretmenlere, "Başvuru yapmayın, buralara ben atama yapacağım, kendi adamlarımı getireceğim”  demesi olduğunu savundu.

Turan'ın, Portekiz'de görevli bulunduğu sırada Afşin'de motorlu taşıtlar sınavında görevli gibi para aldığını iddia eden Öztunç, şunları söyledi:

" Esas konumuz Kahramanmaraş’ta Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü ile ilgili. Mustafa Mahir Turan.  Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü. Milli eğitim müdürü bir takım şikâyetler üstüne bir soruşturma geçiriyor. Şikâyetler nedir? Boşalan okul müdürlüklerine atama yaparken kendisi öğretmenlere başvuru yapmayın çünkü buralara ben atama yapacağım istediğim adamlarımı getireceğim diyor, baskı yapıyor. Bir başka suçlama Portekiz’e görevli olarak gidiyor. Portekiz’deyken görevli olduğu süreçte Afşin’deki motorlu taşıtlar sınavında varmış gibi para alıyor. Yani sınavda görevliymiş gibi para alıyor oysa kendisi o tarihlerde Portekiz’de. Bunlardan dolayı hakkında bir soruşturma açıldı. Bunlardan dolayı hakkında soruşturma açıldı. Açılan soruşturma Kahramanmaraş Valiliğine geldi, valilikte komisyon toplandı ve Turan'a kademe ilerlemesinin durdurulması cezası istendi. Komisyon, bu cezayı ağır buldu, bir alt ceza olarak maaş kesme cezası uygulandı.

Ceza alan bu Milli Eğitim Müdürü, birilerini devreye soktu, kendisine ceza veren komisyonun başkanı, Vali Yardımcısı Mesut Taner Genç'i görevden aldırdı. Genç, dün itibariyle İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı. Turan'ın gücü nereden geliyor? Tabii ki saraydan geliyor. Turan'ın abisi Sefer Turan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanı. İçişleri Bakanı'na sesleniyorum; Vali Yardımcısı Genç namuslu, düzgün bir vali yardımcısıdır, görevini yerine getirmiştir. Yanlış yapan bir devlet memurunu uyarmıştır ve gereken cezayı komisyon olarak vermişlerdir. Suçlu vali yardımcısı değil, milli eğitim müdürüdür. Görevden aldığınız Vali Yardımcısı Mesut Taner Genç namuslu düzgün bir Vali Yardımcısıdır. Görevini yerine getirmiştir. Yanlış yapan bir devlet memurunu uyarmıştır ve komisyon olarak gereken cezayı vermişlerdir. Suçlu Vali Yardımcısı değil, suçlu Milli Eğitim Müdürüdür. Mili Eğitim Müdürüne ceza verildi diye Vali Yardımcısı görevden alınamaz. Genç'i, görevine iade edin."

 


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Hilmiokan 1 ay önce

Bu bölgenin tek bir vekili var. O da Ali Öztunç

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Ali Kurt 1 ay önce

Devlet memurluğunda haksız kazanç ve zimmet doğrudan görevden alınmayı gerektiren ciddi bir suçtur. Bu konuyu ört bas etmeye çalışanlara karşı Sn. Ali Öztunç'un açıklamalarını dikkate almak gerekir. Gösterdiği hassasiyet için Sn.Öztunç'u kutluyorum.

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ELBİSTANLI 1 ay önce

SAYIN VEKİLİM ALİ BEY İYİKİ SİZ BU K.MARAŞA VEKİL OLMUŞSUNUZ YOKSA BU HAKSIZLIKLARI ,YOLSUZLUKLARI ,HIRSIZLIKLARI KİMSE DİLE GETİRMEZDİ. BENDE BU AKP YE OY VERDİM AMA ARTIK BİZİ ÇOK ÇOK PİŞMAN ETTİ YETER ARTIK YETER... BU NE ZULÜM BU NE HAKSIZLIK. İNSAF YAHUU...!

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Elbistan zeki talaş 1 ay önce

Bak kardeşim olaylar hep doğru göreceksiniz ki ortaya çıkacak masum bir insanın ekmeğiyle oynayanların yatacak yeri yok

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Vatandaş 1 ay önce

Yazıyı okunuz mu? Adam bir hırsızlıktan bahsediyor kul hakkından bahsediyor yazık yazık bu paralar bizim hepimizin tüy bitmemiş yetimin hakkı var. Herkes duyarlı olsun...

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afsinli 1 ay önce

helal atom karınca sana doğru yoldasın bu illet durust adamları ozledi devam boyle helalllll

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Mehmet 1 ay önce

Adam çalmış elbistanlilar destekliyor.Millet olarak batiyoruz

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Ahmet 1 ay önce

Bu halk size 10 defa tokat vurdu yine de uslanmadiniz.Bir istanbul secimi baya bir havalara sokmuş anlaşilan.Her olaya baliklama atlayan sürekli konuşan bir vekil insanlari usandiriyor biktiriyor.Artik herşeye karişan surekli medyada olayim havasi ancak yandaşlarinizi sevindirir.

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Elbistanlı 4 hafta önce @Ahmet

Ahmet keşke ilkokulu bitirebilseydin daha doğru tespitler yapabilirdin.

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