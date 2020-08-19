Öztunç, termik santralleri bir kez daha TBMM gündemine taşıdı

Öztunç, Afşin-Elbistan A Termik Santralinin aldığı "Geçici faaliyet belgesi" ile filtresiz bir şekilde yeniden açılarak çalışmaya başlaması ve planlanan C Termik Santrali’ne ilişkin olarak hazırladığı soru önergesini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yazılı olarak cevaplandırması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Belirlenen sürede baca filtreleri zorunluluğunu yerine getirmediği ve gerekli çevre yatırımlarını yapmadığı gerekçesiyle Ocak ayında mühürlenen Afşin-Elbistan A Termik Santrali aldığı "Geçici faaliyet belgesi" ile filtresiz bir şekilde yeniden açılarak çalışmaya devam etmektedir. Buna istinaden; Yeniden faaliyete geçirilen Afşin Elbistan A Termik Santralinin baca filtreleri takılmış mıdır? Takılmamışsa filtre takılmadığından dolayı kapatılan santral neden tekrar faaliyete geçirilmiştir? Santralin baca filtreleri ne zaman takılacaktır? Yeniden açılan santralin baca gaz emisyon ölçümü yapılmakta mıdır? Bu ölçümler ne kadar sıklıkta yapılmaktadır? Yapılan emisyon ölçümlerinde elde edilen değerler nedir? Bakanlık olarak, bu santralin baca gazı salınımının yol açtığı çevresel etki ile ilgili denetimleri yapılmakta mıdır? Yapılmakta ise elde edilen veriler nelerdir? Tarım alanları üzerine yağan küllerden toprak ve yeraltı sularına geçen ağır metallerin tarım arazileri ve yeraltı suları üzerinde yarattığı etkiye ilişkin ölçüm değerleri nedir?

A ve B Termik Santrallerinin doğa ve çevrede yarattığı tahribat göz önüne alındığında, 255 hektarlık tarım alanının üzerine yapılması düşünülen üçüncü bir termik santralin (C Termik Santrali) yapımına neden ihtiyaç duyulmuştur?"