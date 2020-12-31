Öztunç: “Termik santral teknolojisi çok geride kaldı”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, termik santral teknolojisinin çok geride kaldığını belirterek, “Santrallerin yenileri yapılmamalı, filtresiz çalıştırılan tüm santraller bir an evvel kapatılmalı” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin 2020 yılı Çevre Raporu'nu değerlendirdi.

2020 yılı çevre konusundan çok sıkıntılı bir yıl olduğunu dile getiren Öztunç, deprem, sel, orman yangını, madenler ve termik santraller gibi konulara değindi.

Öztunç, “Deprem ile ilgili önlemler alınmalı, deprem gerçeği unutulmamalıdır. Dostlar bizi alışverişte görsün mantığı ile deprem politikası olmaz” dedi.

Siyanürle altın çıkarılmasının yanlış olduğunu savunan Öztunç, bu konuda ‘AK Parti hükümeti, madenlerle toprağımızı, havamızı ve suyumuzu zehirliyor’ cümlesi ile hükümeti eleştirdi.

Termik santrallerin yapımının durdurulmasını ve mevcut olanların da filtresiz çalıştırılmamasını isteyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Türkiye hem termik santraller, hem de ithal atık çöplüğü haline getirilmek isteniyor. Dünyada terk edilen termik santraller teknolojisi Türkiye'de hâlâ işlevselliğini koruyor. Afşin-Elbistan, Çanakkale-Biga gibi yerlere yeni termik santralleri yapmak istiyorlar. Oysa termik santral teknolojisi artık çok geride kaldı. Ülkelerin çoğu artık termik santral teknolojisini kullanmıyor. Bunlar yapılmamalı, filtresiz çalıştırılan tüm santraller bir an evvel kapatılmalı. İnsanlar kanser olmamalı ve hayatını kaybetmemeli” ifadelerini kullandı.