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Öztunç, “Termik santral kaynaklı hava kirliliğine karşı büyük bir eylem yapacağız”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin çevre ve hava kirliliğine yol açmaya devam ettiğini belirterek, “Bu duruma dur demek için büyük bir eylem yapacağız” dedi.

Öztunç, “Termik santral kaynaklı hava kirliliğine karşı büyük bir eylem yapacağız”
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin çevre ve hava kirliliğine yol açmaya devam ettiğini belirterek, “Bu duruma dur demek için büyük bir eylem yapacağız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Doğa ve Çevre Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, konuyla ilgili olarak yaptığı basın açıklamasında, Temiz Hava Hakkı Platformu’nun yayımladığı ‘Kara Raporu’ hatırlattı.

Söz konusu raporda Kahramanmaraş’ın, Türkiye’nin havası en kirli şehirler arasında 5.sırada yer aldığını kaydeden Öztunç, “Afşin Elbistan Termik santrali zehir saçmaya devam ediyor. 2020 yılı Hava Kirliliği raporunda Kahramanmaraş Türkiye’nin havası kirli şehirleri sıralamasında 5. sırada yer aldı. Kahramanmaraş’ta havayı kirleten en önemli yer ise bu santral. Benim ve çevreci dostların mücadelesi sonrasında santral kapanmıştı. Ancak 6 aylık sürenin sonunda AKP tarafından yeniden açıldı. Şu sıralar santral, kirliliğe, zehir ve kül saçmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş’ta büyük eylemler yapmaya hazırlanıyoruz. Bu mücadelede tüm hemşerilerimin desteğini bekliyorum” ifadelerini kullandı.


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