Öztunç: “Santral filtre takılmadan çalıştırılmasın”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Çelikler Holding bünyesindeki Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin filtresiz çalışmasına ilişkin olarak Elbistan’da, İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi ile Gelecek Partisi’nin destek verdiği bir basın açıklaması yaptı. CHP Elbistan İlçe Teşkilatı önündeki organizeye, CHP İl Başkanı Esat Şengül, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, Gelecek Partisi Elbistan İlçe Başkanı Kürşat Yüksel, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcıların, ‘filtresiz santral istemiyoruz’, ‘Elbistan’a temiz hava istiyoruz’, ‘Afşin’e temiz hava istiyoruz’ pankartlarını taşıyarak destek verdiği programın açılış konuşmasını İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel yaptı.

Çabukel, santralden yayılan kül ve dumanın insan sağlığına zarar verdiğini belirterek, “Afşin ve Elbistan bölgesi için koronavirüsten daha tehlikeli ve daha ölümcül olan fakat başka hiçbir şehri zehirlemediği için bir kara bela için toplandık. Bu kara beladan bir türlü kurtulamıyorsunuz” dedi.

Daha sonra mikrofona davet edilen CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül ise, şunları söyledi:

“Elbistan’ın temiz havası için sesimizi duyurma zorunluluğumuz var. Acı bir pandemi gerçeği yaşıyoruz. Yıllardır Afşin-Elbistan bu kötü havayı soluyorsa ayrım yapmaksızın hep birlikte hareket etmeliyiz. Biz, işvereni ve işçiyi ötekileştirmek istemiyoruz. Ortak kaygımız Elbistan’ın temiz hava soluması.”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da, filtresiz çalışan termik santrallerin kapatılması sürecini anlatarak konuşmasına başladı.

Termik santrallerin, filtresiz çalışmasını öngören yasayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın veto ettiğini hatırlatan Öztunç, “Elbistanlı hemşerilerim, Covid’e alışkındır. 25-30 yıldır bu termik santralin yüzünden Covid gibi illetlere alışık bünyemiz var. Elbistan’ın ve Afşin’in havası 25-30 yıldır kirli. Kışın, simsiyah kar yağıyor. Sebebi, santralin filtresiz olması. Bununla ilgili yıllardır mücadele veriyorum. Santralde inceleme yaptık. Toplantıda ben buna razı olmadım.

Ben sermaye düşmanı değilim. Ben, işçinin çalışmasını isteyen biriyim. İşçinin işsiz kalmasını istemem. Enerji üretimine karşı değilim. Enerji üretilsin, işçi çalışsın, sermaye parasını kazansın ama temiz havada olsun. Filtre tak diyoruz. Kötü bir şey mi diyoruz? Para kazanıyorsa şirket buraya filtre takmak zorunda. Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de Çelikler Holding’e 1 milyar 500 milyon TL teşvik verildiğine dair bir karar yayımlandı. Vatandaşa askıda ekmeği, teşviki ise Çelikler’e veriyorlar. Elbistan’ın tapusunu Çelikler’e verin de kurtulalım” dedi.

Öztunç, “Bu filtreyi ne zaman takacaksın? Bizim derdimiz üzüm yemek. Bağcıyı dövmek değil ki. Onlar bu santrali filtresiz çalıştırarak bu havayı ve toprakları kirletmeye devam ederlerse on binleri oraya yığarım. Bizim derdimiz, Afşin-Elbistan Termik Santrali’nin filtreli ve dünya standartlarında çalışması ve havayı kirletmemesi. Çocuklarımız temiz havada yaşasın. Greenpeace’nin önümüzdeki günlerde yapacağı açıklamada dünyanın en kirli şehri Elbistan olarak görülecek. Bu konuda TBMM’de girişimler yapıyorum. Bir kez daha gündeme getireceğim. İYİ Parti ve CHP’li 50 milletvekili ile santrale gideceğim. Yazıktır, günahtır. Bu sorun sadece benim sorunum değil. Herkesin sorunu. Bu memleket için mücadele etmeye devam edeceğiz. İşçi kardeşlerime hep sahip çıktım. Hiç kimse o işçileri işsiz bırakamaz” ifadelerini kullandı.