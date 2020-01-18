Öztunç: “Santral, filtre takılmadan çalışmayacak”

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, partisinin Elbistan İlçe Teşkilatı’nda düzenlediği basın toplantısında termik santraller, ekonomik kriz ve Elbistan’ın il olması sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan ve partililerin katıldığı toplantıda konuşan Öztunç, şunları söyledi:

“Elbistan’ın havası 15-20 gündür temiz. İnsanlar şuanda nefes alabiliyor. Santralle ilgili bir çalışma yapılıyor. Biz CHP olarak ve şahsım başından beri mücadeleyi verirken sermaye düşmanlığı yapmadık. Elektrik üretilmesin de demedik. Ama hava temiz olsun dedik. Hava da filtre takarsan temiz olur. Filtre tak, elektriği üret. Buradaki çalışan işçilerin mağdur edilmemesi gerekiyor. Bize verilen sözler, mağdur olmayacakları şeklinde. Bunun takipçisiyim. Bir işçi bile mağdur edilemez, edilmeyecek. Filtre takılacak. Çalışmalar başladı. Ya şirket takar ya da devlet takar. Ben havanın temiz olmasına, elektriğin de üretilmesine bakarım. Kimisi 6 ayda takılır diyor, kimi 18 ayda takılır diyor. Bu işin teknik adamı değiliz. Biz, üzerimize düşeni yaparız. İlgili firmaya yardımcı da oluruz. Çalışmalar başladı. O filtre takılmadan da burası açılmayacak. Filtre olduktan sonra hava kirliliği olmaz zaten. Filtre takılacak ve de çalıştıracak. Gönlünüz rahat olsun, biz yaşadıkça ve CHP olduğu sürece temiz hava solumaya devam edeceksiniz. Bu havanın kirlenmesine bir daha izin vermeyeceğiz.”

Partisinin Kahramanmaraş ve Elbistan genelindeki oy oranının yükseldiğini belirten Öztunç, “İlk milletvekili seçiminde Kahramanmaraş’ta en az 2-3 milletvekilini TBMM’ye göndereceğiz. Gittiğim her yerde ciddi bir teveccüh var. Oylarımızı arttırıyoruz. Son anketlere göre Elbistan’da yüzde 52 görünüyoruz. Ali Öztunç aday olursa sorusuna yüzde 52 diyor vatandaş. Kahramanmaraş il genelinde ise yüzde 30 görünüyoruz. MHP ve AK Parti’de düşüş var. Yüzde 6’dan şuanda 30’lara gelmiş durumdayız. Biz, Elbistan’a ve Kahramanmaraş’a sahip çıkarsak onlar da bize sahip çıkar” dedi.

Elbistan’da ekonomik krizin Türkiye’nin iki katı fazla hissedildiğini savunan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bunun çözümünün de Elbistan’ın il olmasından geçtiğini vurguladı.

Öztunç, “Ülkede ekonomi çok sıkıntılı. Esnaf, işçi perişan. Elbistan’da da bunun iki katı kriz var. Ankara’da pembe tablolar çiziyorlar. Saraylarda yaşıyorlar. İşsizlik had safhada. Bu sorunların çözümü için ciddi doğru ekonomi yönetimi gerekiyor. Damattan ekonomist olmaz. Elbistan’ın ekonomik krizi atlatmasının ve büyümesinin tek bir yolu var. O da Elbistan’ın il olması. Yıllardır söz veriyorlar. Herkes söz verdi. Elbistan’ın il olması için kanun teklifi vermiştim. Yeniden TBMM’ye kanun teklifi vereceğim. Bakalım Elbistan’ı kim gerçekten seviyor ya da sevmiyor ortaya çıkacak. Elbistan’ı il yapmak benim boynumun borcu olsun. Elbistan, eninde sonunda il olacak” ifadelerini kullandı.





