Öztunç, rekor oyla yeniden Parti Meclisi’nde yer aldı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Bilkent Odeon'da yapılan 37. Olağan Kurultayı'nda delegeler 44 sandıkta, 52 Parti Meclisi (PM) üyesi ile 15 kişiden oluşan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerini belirlemek için sandıkta oy kullandı. Parti Meclisi için 222 başvuruda bulunduğu seçimin resmi olmayan sonuçları belli oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak delegeden en fazla oyu olan isim oldu. Öztrak, 982 oyla PM seçimlerinde ilk sırada yer aldı. Öztrak'ı Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu 862 oyla takip etti. Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise 855 oy alarak Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illerden aday olan isimleri geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı.

Öztunç, bu sonuçlara göre Parti Meclisi’nde 3 dönem üst üste seçilmiş oldu.