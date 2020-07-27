banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Öztunç, rekor oyla yeniden Parti Meclisi’nde yer aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, partisinin 37. Olağan Kurultayı'nda 222 kişinin arasından en yüksek 3.oyu alarak yeniden Parti Meclisi’ne seçildi.

Öztunç, rekor oyla yeniden Parti Meclisi’nde yer aldı
banner17
banner43

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Bilkent Odeon'da yapılan 37. Olağan Kurultayı'nda delegeler 44 sandıkta, 52 Parti Meclisi (PM) üyesi ile 15 kişiden oluşan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerini belirlemek için sandıkta oy kullandı. Parti Meclisi için 222 başvuruda bulunduğu seçimin resmi olmayan sonuçları belli oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak delegeden en fazla oyu olan isim oldu. Öztrak, 982 oyla PM seçimlerinde ilk sırada yer aldı. Öztrak'ı Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu 862 oyla takip etti. Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise 855 oy alarak Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illerden aday olan isimleri geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı.

Öztunç, bu sonuçlara göre Parti Meclisi’nde 3 dönem üst üste seçilmiş oldu.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Rekor Oyla Yeniden Parti Meclisi’nde Yer AldıÖztunç
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Süleyman Demirci 1 hafta önce

Sayın Vekilim, Siz'i yürekten tebrik ediyorum. Elbistan ve ülkemiz için gayretlerinizi, çabalarınızı takdirle destekliyoruz. Saygılar sunuyorum.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hayati İst 1 hafta önce

Çok teşekkür sayın vekil keşke sizin gibi duyarlı memleket sevdalısı vekillerimiz olsa

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet Aksu 1 hafta önce

Saygıdeğer Vekilimizi kutlarım. Hayırlı olsun
Sadece Elbistan değil tüm Türkiye sizi seviyor.
Başarılarınızın devamını dilerim.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Öz Elbistanlı 1 hafta önce

Sayin vekilim sizi tebrik ediyorum.Başarılarının devamını diliyorum.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mengeş 1 hafta önce

Tebrikler vekilim, başarınızın katlayarak artacağından elbistanlilar emin, önce elbistanın size ihtiyacı var... diğer vekiller de ornek alır inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ATİLLA DAL 1 hafta önce

TEBRİKLER HAYIRLI UGURLU OLSUN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kaşanlılı Murat 1 hafta önce

Hem sayın vekilimizi tebrik ediyor hem de bu haberi yapanlara teşekkür ediyoruz.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hasan Hüseyin Şahin 1 hafta önce

Sayın hemşehrimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar