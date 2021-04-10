Öztunç: “Ramazan ayında virüse tam çözüm bulmak gerekiyor”

Türkiye'de pandemiyle mücadele özellikle sokağa çıkma kısıtlamaları ya da kapatmaların tam olarak yapılmadığını savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Tüm dünya, Avrupa nasıl yaptıysa İngiltere'de virüs bitme noktasına geldi. Bir açtılar kapattılar, hafta sonu kapalı, 5 gün açık gevşettiler, sıktılar yine gevşettiler, bu tutmaz. Ne pandemi bitti ne de esnafın sorunu ortadan kalktı. Pandemi bitmedi esnaf, çiftçi, işçi, millet battı. Bir defa kararlı duruş gösterilecekti, gereği yapılacaktı ve bitecekti” şeklinde konuştu.

Ramazan ayında tam kapanma olması gerektiğini ifade eden Öztunç, “Bu kongreler böyle yapılmayacaktı, AK Parti kongresini yapacak, böyle yapmayacaktı. Biz nasıl yaptık 3-4 metre aralıklarla yaptık, açık alanda kurultayımızı yaptık. Açık alanda yapsaydı, 2 ay daha bekleseydi havalar güzel olacaktı, böyle kongre olmaz. Ramazan ayına giriyoruz, ramazan ayında hükümet koronavirüsten kurtulmak için yollar bulmalıdır. Gerekirse ramazan ayında bir süre kapatabiliriz, kapatabilirler, yarım yarım olmaz tam çözüm bulmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.