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Öztunç: “Nurhak ikinci bir hidroelektrik santrali kaldıramaz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Nurhak’ın ikinci bir hidroelektrik santral projesini kaldıramayacağını söyledi.

Öztunç: “Nurhak ikinci bir hidroelektrik santrali kaldıramaz”
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Öztunç, projenin durdurulması gerektiğini belirterek, “Bölge halkı, Nurhaklılar ve Ceritliler HES istemiyor” dedi.

Nurhak’ta Umutlu Mahallesi sınırlarında özel bir firma tarafından Göksu Deresi ve yan kollarının üzerinde kurulması planlanan Bulgurdere ve Ayranpınar HES projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başladı. Özel bir firma tarafından başlatılan HES projesinde regülatörler ile çevrilen sular, iletim tesisleri vasıtasıyla santral binalarına ulaştırılacak ve buradaki türbinler vasıtasıyla enerji üretimi yapılacak. Bulgurdere ve Ayranpınar HES projesinin toplam kurulu gücü 6,892 MWe olacak. Projede yıllık olarak 17,422 GWh enerji üretimi gerçekleştirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında Bulgurdere Regülatörü, Daçu Regülatörü ve Ayranpınar Regülatörü’nün yapılması planlanıyor.

Bu proje ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Nurhak, Çağlayancerit, Pazarcık, Ekinözü ve Elbistan’ın çevresel ve hayvansal üretimini olumsuz etkileyecek bu projeye inanıyorum ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Şu İşleri, yasalar, hukuk, evrensel ilkeler durduracaktır. Bölge halkı, Nurhaklılar ve Ceritliler HES istemiyor. Halkın iradesi dışında hiçbir şey yapılamaz. Gerekli eylemi en aktif biçimde yapacağımızdan ve benim de en önde olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Yetkilileri uyarıyorum” ifadelerini kullandı.

 


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