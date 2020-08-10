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Öztunç, Kılıçdaroğlu’nun A Takımında

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, rekor oyla Parti Meclisi’ne seçilmesinin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun A Takımı olan Merkez Yürütme Kurulu’na (MYK) girdi.

Öztunç, Kılıçdaroğlu’nun A Takımında
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 37'nci Kurultayı sonrası yeni Merkez Yürütme Kurulu belli oldu. 18 olan MYK üye sayısı ise 16'ya düştü. 4 yeni isim MYK'ya girdi. CHP'yi 2023 seçimine taşıyacak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olacak MYK'da dikkat çeken isimler yer aldı. Ali Öztunç, Selin Sayek Böke, Yüksel Taşkın ve Ahmet Akın MYK'ya giren 4 yeni isim oldu. Öztunç, Doğa Hakları-Çevre görevini üstlenecek.

 

Rekor oyla Parti Meclisi’ne girmişti

 

CHP MYK Üyesi Ali Öztunç, partisinin 37. Olağan Kurultayı'nda 222 kişinin arasından en yüksek 3.oyu alarak yeniden Parti Meclisi’ne seçilerek büyük bir başarıya imza atmıştı.

Öztunç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun ardından 855 oy alarak Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illerden aday olan isimleri geride bırakmıştı. Parti Meclisi’nde 3 dönem üst üste seçilme başarısını gösteren Öztunç’un, Kılıçdaroğlu’nın A Takımında yer alması, partilileri ve vatandaşları sevindirdi.

 


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ÖztunçKılıçdaroğlu’nun A Takımında
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İsmail SÖNMEZ 14 saat önce

Hayırlı olsun bölgenin tüm sorunlarını bilip el atan tek kişi.Kıymetini bilmiyoruz.

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Hasan Hüseyin Şahin 13 saat önce

Sayın hemşehrimizi kutluyorum başarılarının devamını diliyorum.

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lokantacı kadir akdaş ankara 13 saat önce

tebrik eder başarılar dilerim hayırlı ugurlu olsun inşAllah

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Elbistanlı 12 saat önce

Kıymet bilenin kıymeti bilinir. Başarılar...

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Servet Kılıç 11 saat önce

Tebrik ederim. Sn. Öztunç çok çalışkan ve çok başarılı bir siyasetçidir. Memleketimiz için duyarlı çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Başarılarının devamı dileklerimle, kutluyorum.

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Yusuf 11 saat önce

Disi ile tırnağı ile emek harcayarak geldi, Ali bey buralara. Helal olsun! Il olarak arkasinda durmalıyız, parti olalim olmayalım.

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Murat 11 saat önce

O kadar oy almıs.doga haklari cevre görevine vermişler.chp zihniyeti bozuk.demokrasi nerde hani.

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Civi 7 saat önce

Ali oztunc bey iyi gidiyordu elbistanin sorunlarini meclisten dillendiriyordu amma velakin mahir unal ali beyi kesfetti kendisine zarari olacagini hissedince yanina aldi kisacasi mahirin trenine bindi

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