Öztunç, Kılıçdaroğlu’nun A Takımında

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 37'nci Kurultayı sonrası yeni Merkez Yürütme Kurulu belli oldu. 18 olan MYK üye sayısı ise 16'ya düştü. 4 yeni isim MYK'ya girdi. CHP'yi 2023 seçimine taşıyacak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olacak MYK'da dikkat çeken isimler yer aldı. Ali Öztunç, Selin Sayek Böke, Yüksel Taşkın ve Ahmet Akın MYK'ya giren 4 yeni isim oldu. Öztunç, Doğa Hakları-Çevre görevini üstlenecek.

Rekor oyla Parti Meclisi’ne girmişti

CHP MYK Üyesi Ali Öztunç, partisinin 37. Olağan Kurultayı'nda 222 kişinin arasından en yüksek 3.oyu alarak yeniden Parti Meclisi’ne seçilerek büyük bir başarıya imza atmıştı.

Öztunç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun ardından 855 oy alarak Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illerden aday olan isimleri geride bırakmıştı. Parti Meclisi’nde 3 dönem üst üste seçilme başarısını gösteren Öztunç’un, Kılıçdaroğlu’nın A Takımında yer alması, partilileri ve vatandaşları sevindirdi.