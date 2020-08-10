Öztunç, Kılıçdaroğlu’nun A Takımında

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 37'nci Kurultayı sonrası yeni Merkez Yürütme Kurulu belli oldu. 18 olan MYK üye sayısı ise 16'ya düştü. 4 yeni isim MYK'ya girdi. CHP'yi 2023 seçimine taşıyacak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olacak MYK'da dikkat çeken isimler yer aldı. Ali Öztunç, Selin Sayek Böke, Yüksel Taşkın ve Ahmet Akın MYK'ya giren 4 yeni isim oldu. Öztunç, Doğa Hakları-Çevre görevini üstlenecek.
Öztunç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun ardından 855 oy alarak Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illerden aday olan isimleri geride bırakmıştı. Parti Meclisi’nde 3 dönem üst üste seçilme başarısını gösteren Öztunç’un, Kılıçdaroğlu’nın A Takımında yer alması, partilileri ve vatandaşları sevindirdi.
Hayırlı olsun bölgenin tüm sorunlarını bilip el atan tek kişi.Kıymetini bilmiyoruz.