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Öztunç, Kahramanmaraş’taki deprem olasılığına dikkati çekti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Elazığ ve Malatya'daki depremin Türkoğlu'na doğru gidebileceği" yönündeki uyarılara ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Öztunç, Kahramanmaraş’taki deprem olasılığına dikkati çekti
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Öztunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Devlet ve milletin el ele vererek depremzedelerin yardımına koştuğunu söyleyen Öztunç, herkesin, siyasi parti ayrımı gözetilmeden elinden geldiği kadar depremzedelere yardıma gittiğini belirtti.

Kahramanmaraş'ın deprem bölgesi olduğunu dile getiren Öztunç, olası depremin beklendiği Türkoğlu ilçesine yönelik uyarılarda bulundu.

"Bilim adamları açık açık Türkoğlu'nu işaret ediyorlar” diyen CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, KSÜ’ye ait Karacasu Kampüsü’nün de boşaltılması gerektiğini savundu.

Öztunç, “Türkoğlu'nda son deprem 1500'lü yıllarda olmuş. O günden bu yana birikme yaşandığı söyleniyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin Karacasu Kampüsü'nün, deprem yönetmeliğine aykırı yapıldığına, buranın depreme dayanıklı olmadığına dair raporlar var. 6 bin öğrencinin eğitim gördüğü kampüste binalar çatlak. Herkes biliyor. Orta şiddetteki bir depremde Karacasu Kampüsü yıkılır. Tedbir almak için bu çocukların ölmesi mi gerekir. Bu kampüs ya bir an evvel boşaltılmalı ya da başka bir çare bulunmalıdır” şeklinde konuştu.  


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