Öztunç: “Kahramanmaraş’ın depremselliği dikkatle incelenmeli”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elazığ ve Malatya’daki depremin Türkoğlu’na doğru gidebileceği uyarılara ilişkin açıklamalarda bulundu

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı açıklamada, Türkoğlu ilçesinin depremde ciddi hasarlar alacağını, acilen önlen alınması gerektiğini söyledi.

Öztunç, şöyle konuştu:

“Seçim bölgem Kahramanmaraş deprem bölgesi kuzey Anadolu fay hattının üzerindeki bir il burası Özelliklede Türkoğlu ilçemiz. Son Elazığ depreminden beri birkaç gündür hangi televizyon kanalını açarsanız açın aynen şöyle söyleniyor evet Elazığ’da Malatya’da bu deprem yaşandı burada bir kırılma oldu bundan sonrada şu tarafa gidebilir deniyor. Neresi? Kahramanmaraş Türkoğlu. Elazığ depremini Kahramanmaraş çok ciddi hissetti ne sirenler çaldı ne toplanma alanları gösterildi hiç bir şey yapılmadı. O kadar depreme hazırlık tatbikatı yapılır ama hiçbir şekilde deprem anında yapılan tatbikatın faydası olmadığı ortaya çıktı. Kahramanmaraş’ta Türkoğlu ilçesi çok ciddi risk altındadır buraya yönelik tedbirlerin alınması lazım. Yine hangi kanalı açarsanız açın söyledikleri şu ‘deprem öldürmez bina öldürür’ evet deprem öldürmüyor bina öldürüyor peki binaların öldürmemesi için tedbir alınıyorum hayır. Kimin alması gerekiyor bu tedbirleri? yöneticilerin alması gerekiyor. Ben Kahramanmaraş bölgesinin özellikle Türkoğlu bölgesinin dikkatle incelenmesi gerektiğini, tüm tedbirlerin alınması gerektiğini, binaların apartmanların şimdiden incelenmesi gerektiğini, depreme dayanıklımı değil mi dayanıksızsa ne yapmak gerekiyor, nasıl güçlendirmek gerekiyor bunların bire bir şimdiden çıkarttırılması gerektiğini düşünüyorum ve söylüyorum.”

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin Karacasu Kampüsü’yle ilgili de değerlendirme yapan Öztunç, “Karacasu Kampüsüne 2001 yılındaki deprem yönetmeliğine aykırı yapıldı. Buranın depreme dayanıklı olmadığına dair raporlar var. Kampüs de üniversitede binalar çatlak herkes biliyor rektör biliyor, valide biliyor, belediye başkanı da biliyor, milletvekilleri de biliyor, öğrencilerde biliyor ama 6 bin öğrenci burada eğitim görüyor. Öyle büyük şiddette depreme gerek yok orta şiddetteki bir depremde Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü yıkılır. 6 bin öğrenci yaşıyor orada 6 bin öğrenci orada eğitim görüyor ne yapmak gerekiyor bu çocukların ölmesi mi gerekiyor tedbir almak için. Biran evvel Kampüs boşaltılmalı ya da başka bir çare bulunmalıdır. Bu uyarıdır!

Şimdiden söylüyoruz aman ha aman Karacasu Kampüsüne ilişkin tedbirleri alın. Daha önce bir soru önergesi verdim. Sayın Milli Eğitim Bakanına sordum ne yapacaksınız dedim burada bir deprem olursa bunların sorumluluğunu alır mısınız dedim bana gelen yanıt 5-6 satır diyor ki sorumluluk almayı bırakmış 2019 yılı yatırım programına alındı. Yıl 2020, 2019 yatırım planına almışsınız Karacasu Kampüsü'nün depreme dayanıklılığını sağlamayı kampüsü yenilemeyi yıl 2020 hala öğrenciler aynı Kampüs'te eğitim alıyorlar. İşte soru önergesinde milli eğitim bakanlığının verdiği yanıt burada ne kadar yapmacık olduklarını ne kadar işi bilmediklerinin de göstergesidir" ifadelerini kullandı.