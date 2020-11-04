Öztunç: “Kahramanmaraş depreme ne kadar hazır?”

Özellikle Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Kahramanmaraş bölümünde 500 yıldır birikmiş bir enerji olduğu konunun uzmanları tarafından belirtildiğini ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TBMM'de yapmış olduğu konuşmada Kahramanmaraş'ın depreme ne kadar hazır olduğunu sordu. Daha önce Kahramanmaraş'ın depreme hazır olmadığını ve konunun can sağlığı olduğunu defalarca vurgulayan Ali Öztunç, olası bir deprem durumunda kentteki hasar kaybını minimize etmek ve can kaybını da sıfıra indirmek adına yapılması gerekli çalışmaları hatırlattığı önergesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan kamuoyu adına yanıt bekledi.

Uzmanların, Elazığ depremin ardından Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Kahramanmaraş bölümünde 500 yıldır birikmiş büyük bir enerji olduğunu ve bu fayın her an harekete geçebileceğini sıkça dile getirdiğini kaydeden Öztunç'un Bakan Kurum'a yönelttiği sorular şu şekilde;

“Kahramanmaraş'ın deprem risk analizi yapılmışımdır? Yapılmış ise ne zaman yapılmıştır ve sonuçları ne olmuştur? Kahramanmaraş'ta olası bir depreme karşın riskli binaların tespiti yönünde bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmış ise kaç bina riskli olarak değerlendirilmiş ve bu binalarla ilgili ne tür tedbirler alınmıştır? Kahramanmaraş olası bir depreme ne kadar hazırdır? Kahramanmaraş'ta arama kurtarma ve AFAD ekiplerinin sayısı nedir? Acil toplanma alanları tespit edilmiş midir? Edilmiş ise bu alanlar nerelerdir? Uzmanların deprem riski yüksek iller arasında gösterdiği Kahramanmaraş'a acil durum ve afet yardımı adı altında son beş yılda, yıllar itibariyle aktarılan kaynak miktarı ne kadardır?”