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Öztunç, işten çıkarılan taşeron işçilerle ilgili konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Çelikler Holding’e devredilen EÜAŞ lojmanları ve sosyal tesislerinde çalışan ve yaklaşık 2 ay önce işlerine son verilen 39 taşeron işçinin durumuyla ilgili konuştu.

Öztunç, işten çıkarılan taşeron işçilerle ilgili konuştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, özelleştirmeden önce verilen ‘hiçbir işçi işten çıkarılmayacak’ sözünün tutulmasını istedi.

39 işçinin bir an önce işlerine geri dönmesi gerektiğine işaret eden CHP’li Öztunç, AK Partili milletvekillerine seslenerek, şöyle konuştu:

“Afşin-Elbistan A Termik Santrali özelleştirilmişti. Özelleştirilirken AK Partili bakanlar ve milletvekilleri söz verdiler. Hiç kimse işinden, ekmeğinden olmayacak dediler. Ama maalesef bu da bir yalan çıktı. En son 2 ay önce 39 işçi işinden atıldı. Biz çözeceğiz bu sorunu dediler ama çözülmedi. Kışa girerken bu işçilerin tekrar işe alınması gerekiyor. AK Partili milletvekillerine sesleniyorum. Sözünüzü tutun. İşçileri mağdur etmekten vazgeçin.”


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