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Öztunç, işsiz kalan işçilerin durumunu TBMM’ye taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Afşin-Elbistan Linyitleri Kömür işletmesine bağlı çalışan 115 taşeron işçinin durumunu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Öztunç, işsiz kalan işçilerin durumunu TBMM’ye taşıdı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren CHP Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç, “Afşin Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü’nde araç kiralama işinde çalışan 115 işçi sözleşmelerinin bitimine 17 ay kala 31 Ocak 2019 tarihi itibariyle işten çıkarılmıştır. Buna istinaden;  yaklaşık 15 yıldır bu işletmede çalışan 115 işçi hangi gerekçe ile işten çıkarılmıştır? İşçilerin iş akitlerinin bitimine 17 ay kala işten çıkarılması, santralin devir sözleşmesine aykırı bir durum değil midir? Sözleşmeye neden riayet edilmemiştir? Bakanlık olarak, bu işçilerin haklarının gaspı karşısında hangi tedbirleri almayı düşünüyorsunuz? Çelikler AŞ’nin devir sözleşmesine aykırı davrandığı bu durum karşısında,  söz konusu firmaya herhangi bir yaptırım uygulayacak mısınız? Devir sürecinde hiçbir çalışanın mağdur edilmeyeceği yönündeki sözlerinizin arkasında duracak mısınız?” ifadelerini kullandı.


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