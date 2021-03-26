Öztunç: “İşçiyi ekmeği ile tehdit ediyorlar”

Öztunç, sert bir dille eleştirdiği Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü işçi düşmanlığı yapmakla suçladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztunç’un gündemindeki ana madde ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işçilerinin grev kararı oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 2 bin 841 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin önerilen maaşın düşüklüğü nedeniyle olumsuz sonuçlandığını hatırlatan CHP’li Öztunç, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı kendi işçisine zulüm yapıyor. Tüm belediyelerde toplu iş görüşmeleri gerçekleşiyor. Ama Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde uzlaşı olmadı. Uzlaşı olmayınca işçiler grev kararı aldılar. Oylama yaptılar 1528 evet, 165 de hayır oyu çıktı ve greve gittiler. Grev işçinin yasal hakkıdır. İnsani yaşam koşulları için maaşının artmasını istemesi doğal hakkıdır” dedi.

Büyükşehir belediyesi yöneticilerinin işçileri, sendikadan istifa etmeleri yönünde tehdit ettiğini savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, şunları söyledi:

“Kahramanmaraş’ta Cumhuriyet Halk Partili Nurhak Belediyesi var; en küçük belediye. Nurhak’ta işçilerin maaşı 3 bin 200 TL. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ise 2 bin 500-2 bin 600’lerde maaş veriyor. İşçi ise ben geçinemiyorum. Zaten kriz var maaşımı arttır dedi. Ama bunu kabul etmediler. AK Partili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işçilere büyük bir baskı yapıyor. İşçiler tehdit ediliyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kendi işçisini tehdit ederek sendikadan istifa etmelerini istiyor. Eğer sendikadan istifa etmezseniz sizi işten atarız diyorlar. Bu, işçiye yapılan büyük bir zulümdür. İşçi hakkını ister. Toplu iş sözleşmesine oturur. Tüm dünyada böyledir ama Kahramanmaraş’ta farklı bir tablo var. Büyükşehir Belediye Başkanı işçileri ekmeği ile tehdit ediyor. Eğer sendikadan istifa etmez ve bu sözleşmenin altına imza atmazsanız sizi işten atarız diyor.”

‘İşçi düşmanlığından ve işçiye zulmetmekten vazgeçin’ çağrısında bulunan Öztunç, son olarak, “Bunu kınıyor ve AK Parti yönetimine sesleniyorum; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanını da uyarın. Kendisi Kahramanmaraş’ın gelmiş geçmiş en beceriksiz belediye başkanıdır. Kahramanmaraş’ın 5 yılını heba etti. Hiçbir hizmet yapmadı. Kendisinden önceki belediye başkanının hizmetlerinin üzerinde oturuyor. Devlet memuru gibi belediyeyi yönetmeye çalışıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, biran evvel işçiye zulmetmekten vazgeçsin” ifadelerini kullandı.