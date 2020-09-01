Öztunç, ilçe bazlı teşvik konusunu TBMM gündemine taşıdı

Özellikle Elbistan organize Sanayi Bölgesi’ni yakından ilgilendiren alt bölge teşviki çalışmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi hazırlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, bu durumun yatırımları engelleyeceğini ve göçü tetikleyeceğini savundu.

Teşvikler konusunda Kahramanmaraş’a ‘üvey evlat’ muamelesi’ yapıldığını belirten Öztunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, “Kahramanmaraş’a yapılacak yatırımları engelleyecek ve göçü tetikleyecek olan bu kararın kabul edilmesi mümkün değildir. Alınan bu kararın tekrar gözden geçirilmesi ve Kahramanmaraş’ın neden teşvik kapsamına alınmadığı açıklanmalıdır” dedi.

Öztunç’un, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesi ve kamuoyu adına cevap beklediği sorular şu şekilde: “İlçe bazlı teşviklerle ilgili olarak, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede 53 ilden pek çok ilçe, ilçe bazlı teşvik kapsamına alınırken, Kahramanmaraş’ın ve ilçelerinin, teşvik kapsamı dışında tutulması Kahramanmaraş halkını hayal kırıklığına uğratmıştır. Kahramanmaraş’a yapılacak yatırımları engelleyecek ve göçü tetikleyecek olan bu kararın kabul edilmesi mümkün değildir. Alınan bu kararın tekrar gözden geçirilmesi ve Kahramanmaraş’ın neden teşvik kapsamına alınmadığı açıklanmalıdır.

Buna istinaden; Kahramanmaraş’ın teşvik kapsamına alınan 53 il arasında yer almamasının sebepleri nelerdir? İlçe bazlı teşvik verilen iller, hangi kriterler göz önüne alınarak belirlenmiştir? Teşvik verilen yerlerden daha iyi sosyo ekonomik koşullara sahip birçok ilçesi olan Kahramanmaraş’ın, teşvik kapsamı dışında tutulmasının, bölgeye gelecek yatırımların durması, kalkınmanın gerilemesi, işsizlik ve göçü arttırması gibi sonuçlar doğuracağını düşünmüyor musunuz? Söz konusu uygulamanın iller arasında adaletsizliğe yol açacağı aşikârdır. Bu haksız uygulamanın düzeltilmesi için bir çalışmanız olacak mı?”