banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Öztunç, ilçe bazlı teşvik konusunu TBMM gündemine taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş ve ilçelerinin alt bölge teşviklerinden yararlanan bölgeler kapsamına dahil edilmemesini TBMM gündemine taşıdı.

Öztunç, ilçe bazlı teşvik konusunu TBMM gündemine taşıdı
banner17
banner43

Özellikle Elbistan organize Sanayi Bölgesi’ni yakından ilgilendiren alt bölge teşviki çalışmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi hazırlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, bu durumun yatırımları engelleyeceğini ve göçü tetikleyeceğini savundu.

Teşvikler konusunda Kahramanmaraş’a ‘üvey evlat’ muamelesi’ yapıldığını belirten Öztunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, “Kahramanmaraş’a yapılacak yatırımları engelleyecek ve göçü tetikleyecek olan bu kararın kabul edilmesi mümkün değildir. Alınan bu kararın tekrar gözden geçirilmesi ve Kahramanmaraş’ın neden teşvik kapsamına alınmadığı açıklanmalıdır” dedi.

 Öztunç’un, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesi ve kamuoyu adına cevap beklediği sorular şu şekilde: “İlçe bazlı teşviklerle ilgili olarak, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede 53 ilden pek çok ilçe, ilçe bazlı teşvik kapsamına alınırken, Kahramanmaraş’ın ve ilçelerinin, teşvik kapsamı dışında tutulması Kahramanmaraş halkını hayal kırıklığına uğratmıştır. Kahramanmaraş’a yapılacak yatırımları engelleyecek ve göçü tetikleyecek olan bu kararın kabul edilmesi mümkün değildir. Alınan bu kararın tekrar gözden geçirilmesi ve Kahramanmaraş’ın neden teşvik kapsamına alınmadığı açıklanmalıdır.

Buna istinaden; Kahramanmaraş’ın teşvik kapsamına alınan 53 il arasında yer almamasının sebepleri nelerdir? İlçe bazlı teşvik verilen iller, hangi kriterler göz önüne alınarak belirlenmiştir? Teşvik verilen yerlerden daha iyi sosyo ekonomik koşullara sahip birçok ilçesi olan Kahramanmaraş’ın, teşvik kapsamı dışında tutulmasının, bölgeye gelecek yatırımların durması, kalkınmanın gerilemesi, işsizlik ve göçü arttırması gibi sonuçlar doğuracağını düşünmüyor musunuz? Söz konusu uygulamanın iller arasında adaletsizliğe yol açacağı aşikârdır. Bu haksız uygulamanın düzeltilmesi için bir çalışmanız olacak mı?”


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
ÖztunçIlçe Bazlı Teşvik Konusunu TBMM Gündemine Taşıdı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.