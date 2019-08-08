Öztunç, içme suyu zammını Meclis’e taşıdı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yazılı olarak cevaplandırması istemiyle soru önergesi veren Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, sosyal belediyecilik vurgusu yaparak, “Sosyal belediyecilik, vatandaşın belediye hizmetlerine daha ucuza erişebilmesini sağlamaktır” dedi.

Türkiye’nin birçok ilinde su fiyatlarında indirim yapıldığını ama Kahramanmaraş’ta tersi bir durum yaşandığını dile getiren Öztunç, önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’nin pek çok ilinde, örneğin İstanbul ve Ankara’da suya indirim yapılırken, Türkiye’nin en büyük su havzalarına sahip illerimizden biri olan Kahramanmaraş’ta suya zam yapılmasını anlamak mümkün değildir.

Buna istinaden; Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi suya son 6 ay da zam yapmış mıdır? Su fiyatları güncelleme adı altında arttırılmış mıdır? Şubat ayında Kahramanmaraş’ta 1 metre küp suyun iş yerlerinde ve konutlarda birim fiyatı kaç Liradan, Nisan ayında kaç Liradan faturalandırılmıştır? Son 6 ayda suyun ton fiyatı 2.30 TL’den 3.61 TL ye çıkartılmış mıdır? Bu örtülü olarak suya yüzde 57 zam yapıldığı anlamına gelmiyor mu? Türkiye’nin pek çok ilinde, mesela İstanbul ve Ankara’da suya indirim yapılırken, Türkiye’nin en büyük su havzalarından olan Kahramanmaraş’ta suya zam yapılmasının sebebi, mantığı ve gerçekliği nedir?”