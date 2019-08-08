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Öztunç, içme suyu zammını Meclis’e taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, il genelinde içme suyuna yapılan zammın yüzde 57’yi bulduğunu belirterek, konuyla ilgili hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Öztunç, içme suyu zammını Meclis’e taşıdı
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yazılı olarak cevaplandırması istemiyle soru önergesi veren Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, sosyal belediyecilik vurgusu yaparak, “Sosyal belediyecilik, vatandaşın belediye hizmetlerine daha ucuza erişebilmesini sağlamaktır” dedi.

Türkiye’nin birçok ilinde su fiyatlarında indirim yapıldığını ama Kahramanmaraş’ta tersi bir durum yaşandığını dile getiren Öztunç, önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’nin pek çok ilinde, örneğin İstanbul ve Ankara’da suya indirim yapılırken, Türkiye’nin en büyük su havzalarına sahip illerimizden biri olan Kahramanmaraş’ta suya zam yapılmasını anlamak mümkün değildir.

Buna istinaden; Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi suya son 6 ay da zam yapmış mıdır? Su fiyatları güncelleme adı altında arttırılmış mıdır? Şubat ayında Kahramanmaraş’ta 1 metre küp suyun iş yerlerinde ve konutlarda birim fiyatı kaç Liradan, Nisan ayında kaç Liradan faturalandırılmıştır? Son 6 ayda suyun ton fiyatı 2.30 TL’den 3.61 TL ye çıkartılmış mıdır? Bu örtülü olarak suya yüzde 57 zam yapıldığı anlamına gelmiyor mu? Türkiye’nin pek çok ilinde, mesela İstanbul ve Ankara’da suya indirim yapılırken, Türkiye’nin en büyük su havzalarından olan Kahramanmaraş’ta suya zam yapılmasının sebebi, mantığı ve gerçekliği nedir?”

 



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Gazi 2 hafta önce

SAYIN VEKİLİM SİZİN GİBİ ELBİSTANI DÜŞÜNEN İKİ TANE DAHA MİLLETVEKİLİ OLSA ELBİSTAN İL DE OLUR GÖÇ DE AZALIR

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Ahmet 2 hafta önce

Büyükşehir resmen milletin kanını emiyor bu kadar zammı olur iyice tadını tuzunu kaçırdılar bu kadarda milletin sırtına yüklenilmez. Bi vatandaş olarak fikrimi yazdım ama Elbistanın sesi yorumumu yayınlamaz.Dogru ilkeli tarafsız haber yapıyorsada yayınlar.

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Harun Gül 2 hafta önce

Sn. Öztunç ; çalışmalarınız ve gayretleriniz için çok teşekkür ediyorum. Su faturaları özellikle yerel seçim sonrasında aşırı şekilde zamlandı. Nedense sizden başka hiçbir vekilin sesi-soluğu çıkmıyor bu konularda.Su faturası ikiye katlandı. Dürüst ve düzenli fatura ödeyen bizleri bu haksızlığa karşı tek savunan sizsiniz.Çok sayıda
su kaynağı ve akarsuyu bulunan ovamızda en pahalı suyu tüketmeye mahkum durumda kaldık. Ayrıca içme suyu kalitesi de sağlıksız durumdadır.Duyarlı davranışınız için teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum.

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Mevlüt ÇANAK 2 hafta önce

MİLLET RAZI VEKİLİM.ELEKTRİK,DOĞALGAZ ZAMMI YAPILMIŞ!SUYA YAPILMAZSA ÇOK AYIP OLUR DU AMA!!AYIP İŞİ SEVMEZLER ALLAH VEKİL!

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Civi 2 hafta önce

Sayin vekilim kafasını kuma gömmüş bu elbistanlı yi niye savunursun bırak beter olsunlar sende çalışmayan bir icraatı olmayan diğer vekiller gibi keyfine bak

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Hiç 2 hafta önce

Asıl saçmalık şehir merkeziyle en kuytu en küçük ilçenin suyu aynı fiyata kullanması.. başımıza bir büyükşehir çıkardılar.2 saatlik mesafedeki yer marasin mahallesi sayıldı

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Muhammet 2 hafta önce

Su zammına dahi sahip çıkan beslemeler inşAllah bunlar tasinizi önünüzden alırlar yalsiz kalırsınız
Sıkıysa yayınla bu yorumu editör.

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Elbistanli Biri 2 hafta önce

Ali oztunc bey sizler chp ne zaman geldide ucuzluk geldi.en son ecevit geldi.hersey yuzde uc yuz dort yux zamlandi.halk acliktan sokaklara cikti tim turkiyede.hani gelirim demistin.18 temmuz cums gunu a termik satralin onune.ypktun gelmedin.kayboldun herhalde

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Adem Kılıç 2 hafta önce @Elbistanli Biri

Sayın "Elbistan'lı Biri " / Bırak artık şu kibiri / Temizle dilden zehiri / Ya sus ya da doğru söyle !

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