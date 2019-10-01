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Öztunç, içme suyu ve yol sorunlarını Meclis’e taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan’a bağlı bazı mahallelerin yol ve içme suyu sorunların çözümü için harekete geçti.

Öztunç, içme suyu ve yol sorunlarını Meclis’e taşıdı
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Bozuk yolların vakit kaybedilmeden yapılmasının elzem olduğunu vurgulayarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yazılı olarak yanıtlaması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na soru önergesi veren Öztunç, Elbistan’a bağlı İğde mahallesinde içme suyu ve Büyükyapalak Mahallesi’nde de yol problemini dile getirdi. 

Öztunç, soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinin yolları perişan durumdadır. Kış aylarında girdiğimiz bu günlerde yağışların başlamasıyla vatandaşlarımız çamur içinde kalacaklar bir an önce bu yolların yapılması gerekmektedir.

Buna istinaden; Elbistan İğde mahallesinde sıklıkla içme suyu kesintisi yaşanmaktadır. Bu su kesintilerinin sebebi nedir? Elbistan ilçesi Büyükyapalak mahallesinin perişan durumundaki yollarını ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? Pazarcık İlçesi Narlı mahalle yolları vatandaşı bezdirmiş durumdadır. Bu yolları ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz?”


Yerel Manşetler
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