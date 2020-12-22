Öztunç: “Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş’ın 5 yılını heba etti”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, partisinin Kahramanmaraş İl Teşkilatı’nda düzenlediği basın toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e yüklendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün, ‘belediyeciliğin kitabını yazdım’ şeklinde beyanı olduğunu dile getiren Öztunç, “Belediyeciliğin kitabını yazmakla iyi belediye başkanı olunmaz” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş’ta elle tutulur bir hizmeti göremediklerini anlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, şöyle devam etti:

“Kahramanmaraş’a hızlı tren gelmiş hayırlı olsun. Su yüzde 55-60 ucuzlamış hayırlı olsun. Aksu Çayı temizlenmiş hayırlı olsun. Depremle ilgili çok güzel tedbirler almışlar hayırlı olsun. Afşin-Elbistan Termik Santrali artık zehir saçmıyor hayırlı olsun. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü kutluyorum. Bütün bunları yaptı demek isterdim ama diyemiyorum. Maalesef Hayrettin Bey gerçekten herkesi şaşkınlığa uğrattı. Belediyeciliğin kitabını yazdım, bana oy verin dedi. Vatandaşta oy verdi ve belediye başkanı oldu. Ben o dönem belediyeciliğin kitabını yazmakla belediyecilik iyi yapılmaz demiştim. Ama halkımız böyle bir tercihte bulundu ve bizde sesimizi çıkarmadık. Seçimler geçeli 2 yıl oldu neredeyse ama Kahramanmaraş’a elle tutulur yaptığı hiçbir şey yok. 2 yıldır devlet memuru gibi 9’da gir, 5’te çık. Madem bürokrasiyi bu kadar çok seviyorsun Ankara’da kalsaydın. Gelip Kahramanmaraş’ın neden 5 yılını heba ettin?”

Kahramanmaraş’ın sahipsiz olduğunu savunan Öztunç, “Adayken ‘Aksu Çay’ı temizlenecek’ dedi buraya bakan getirdi. Gram iyileşme yok. Suya indirim yapacağım demişti, indirim yapmadığı gibi zam yaptı, bir de buna güncelleme dedi. Kahramanmaraş merkeze hızlı tren getireceğiz dedi, hızlı tren falan gelmedi. Afşin-Elbistan Termik Santrali filtresiz çalışmayacak dediler. Hala çalışıyor. Verdikleri sözlerin hiçbirini tutmadılar. AK Parti’nin Kahramanmaraş’taki yöneticileri Kahramanmaraşlıları kandırıyor. Oy zamanı söylüyorlar, ondan sonra vatandaşın yüzüne dahi bakmıyorlar. Ben bunları söylemek zorundayım. Hayrettin Bey bırakın ilçeleri kent merkezine bile hiçbir şey yapmıyor. Kahramanmaraş’ta çok başarısız bir belediye yönetimi var. Burası hepimizin memleketi. Çevremizde her yer uçuyor ama Kahramanmaraş olduğu yerde sayıyor. Maalesef Kahramanmaraş sahipsiz. Gelin bir araya gelip şu şehre beraber büyütelim. Bana her gün 100 telefon geliyorsa 95’i Kahramanmaraş’taki sorunlarla alakalı” ifadelerini kullandı.