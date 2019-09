Öztunç: “Hayrettin Bey’in, memleket için artık kolları sıvaması lazım”

Büyükşehir Belediyesi’nin yeterli hizmet üretememesinin borçlarına dayandırıldığını belirten Öztunç, “AK Partili Belediye Başkanı Sayın Güngör, belediyeyi benden mi teslim aldı? AK Partili belediyeden aldı. Bu nasıl bir borç?” sorusunu yöneltti.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, partisinin il binasında bir basın toplantısı düzenledi. CHP Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ejder İşlek ve teşkilat mensuplarının da katıldığı toplantıda konuşan Öztunç, sözlerine partisinin kuruluşunun 96.yıldönümünü kutlayarak başladı. Öztunç, bu konuda şöyle konuştu:

“9 Eylül bizim için önemli bir gün. 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluş günüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile birlikte CHP’yi 9 Eylül günü kurmuştur aynı zamanda İzmir’in kurtuluş günüdür. 9 Eylül Türkiye’nin kurucusu ve kurtarıcısı CHP’nin de doğum günüdür. Ben bir kez daha bütün CHP’lilerin doğum gününü kutluyorum. Bir siyasi partinin 96 yıl ayakta olması kolay değil. Biliyorsunuz Türkiye’de ne partiler geldi geçti. Ama CHP her şeye rağmen her türlü iftiraya rağmen her türlü dedikoduya rağmen ayakta.”

Konuşmasının devamında eleştiri oklarını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e yönelten CHP’li Öztunç, “Yerel seçimin üzerinden uzunca bir süre geçti. 6 ay önce ben ve Hayrettin Bey sahadaydık. Vatandaşlara vaatlerimizi dile getiriyorduk. Kahramanmaraş halkı da Hayrettin Bey’i seçti ve biz de milletimize saygı duyduk. Bu şekilde Hayrettin Bey belediye başkanı oldu ve 6 ay oldu ama halen bir hizmet yok. Bekliyorum ne yapacaklar? Aksu Çayı halen temizlenmedi. Batı köylerini şehre bağlayacak olan köprünün henüz temelleri bile atılmadı. Bertiz köy yolları hala bakımsız. Kahramanmaraş’ın diğer köy yolları da sıkıntılı. Borç çok deniyor. AK Partili Belediye Başkanı Sayın Güngör, belediyeyi benden mi teslim aldı? AK Partili belediyeden aldı. Bu nasıl bir borç?” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde israf ne düzeyde?” sorusunu soran Öztunç, şunları söyledi:

“İşte İstanbul’da çıktı. Yüzlerce araç, araçların hiçbirisi belediyede çalışmıyor. AK Parti Kadın Kolları Başkanının altında, Gençlik Kolları Başkanının altında. Bir daire başkanının 4 makam aracı var. Kahramanmaraş’ta da bu tablo var mı yok mu? Soruyorum. Büyükşehirdeki bankamatik memurlar ne oldu? Bunları iyi niyetle sorguluyorum. Hayrettin Bey’in artık kolları sıvaması lazım. Hayrettin Bey’in memleket için artık bir şeyler yapması gerekiyor. Suya indirim yapacağım demişti yüzde 57 zam neden geldi? Gaziantep bizim suyumuzu alıyor yüzde 27 ucuza satıyor biz suyu yüzde 57 zamla içiyoruz. Yazıktır, günahtır. Bunları muhalefet olsun diye yapmıyorum. Ben belediye başkanı olsaydım suda indirim yapacaktım. Bankamatikleri çıkartacaktım. Artık çalışmanın vaktidir. Birazda vatandaşın içine çıksınlar. Vatandaş sıkıntılı. Kahramanmaraş’ta işsizlik had safhada. Bana her gün gelen 500 telefon varsa 400’ü iş için geliyor. Böyle bir kriz var. Ekonomi zaten sıkıntılı. İşsizliği hükümet çözecek ama belediyelerde istihdam yaratarak bir yolunu bulmaya çalışırlar.”

Kahramanmaraş Milletvekilleri olarak zaman zaman bir araya geldiklerini anlatan Öztunç, “En son Mahir Ünal Bey’in odasında bir araya geldik. Memleketin sorunlarını tartıştık. Hangi ilçelerde sorun var? Nasıl bir yol haritası oluşturabiliriz dedik. Ben bu eleştirilerimi yapıyorum ama inanın Meclis’te birbirine düşmanca bakmayan ve birbiriyle konuşan tek il milletvekilleri Kahramanmaraş milletvekilleridir. Hem AK Partililer hem ben hem de MHP milletvekilimiz bir araya gelip konuşabiliyoruz. Neredeyse ayda bir de bir araya geliyoruz” dedi.