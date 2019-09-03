Öztunç, Hacı Hasan Camii inşaatını Meclis’e taşıdı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yazılı olarak cevaplaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na soru önergesi veren CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, yeni cami inşaatının, kim tarafından ve ne zaman yapılacağını sordu.

İnşaatın yapımı noktasında bir gelişme olmadığı gibi, cami yapılacak alanın da otopark olarak kullanılmaya başlandığını belirten Öztunç, “Elbistan’da Mustafa Kıral adında bir hayırsever, 1991 yılında babası Hacı Hasan Kıral adına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden tahsis edilen arazi üzerine bir cami yaptırmıştır. 1993’te Müftülüğe devredilerek ibadete açılan bu cami, 2018 yılında yerine aynı isimle 4000 kişilik büyük bir cami yapılacağı sözü verilerek yıkılmıştır. Ancak geçen süre zarfında cami yapımı konusunda bir gelişme olmamış ve cami arazisi üzerine otopark yapılmıştır” dedi.

Öztunç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, şu soruları yöneltti:

“Söz konusu araziye cami yerine neden otopark yapılmıştır? Bu otoparkı kim işletmektedir? Hacı Hasan Kıral Cami’sini yıkıp yerine otopark yapılmasına kim izin vermiştir? Camiyi yaptıran aileden otopark yapılması için izin alınmış mıdır? Hacı Hasan Kıral Cami yapımı için kurulan derneğe yapılan bağışlar neticesinde ne kadar para toplamıştır? Toplanan bu paraların akıbeti ne olmuştur? Caminin yıkılması sürecinde söz verilen 4000 kişilik cami kim tarafından ve ne zaman yapılacaktır?”