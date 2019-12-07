Öztunç, Göksun’daki tünelin neden kapatıldığını sordu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Göksun-Kahramanmaraş yolunun 6. kilometresinde bulunan Ahmet Eskalen Tüneli’yle ilgili yapım hatası olduğu yönündeki iddiaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunduğu soru önergesi ile gündeme getirdi. Tünelin kapatılması sebebinin açıklanmasını isteyen Öztunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Fatih Dönmez’den kamuoyu adına şu sorulara yanıt vermesini istedi:

“Kahramanmaraş-Göksun karayolundaki Ahmet Eskalen tüneli neden kapalıdır? Eskalen tünelinin hatalı yapıldığı ve kaza riski yüksek olması nedeniyle kapatıldığı doğru mudur?”