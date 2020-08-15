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Öztunç, Elbistanspor’a 100 forma satın alarak destek oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Elbistanspor’un başlattığı “Elbistan Takımına Sahip Çıkıyor” kampanyasına tam 100 forma alarak destek verdi.

Öztunç, Elbistanspor’a 100 forma satın alarak destek oldu
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 Bu sezon da mücadele edeceği Bölgesel Amatör Lig (BAL) için hazırlıklarını sürdüren Elbistanspor’a maddi destek sağlamak amacıyla ‘Elbistan takımına sahip çıkıyor” konseptiyle kampanya başlatıldı. Söz konusu kampanyaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’tan anlamlı bir destek geldi. Destek çağrısına kayıtsız kalmayan Ali Öztunç, 100 forma satın alarak Elbistanspor’a katkı sundu.

Sosyal medya hesabından destekle ilgili olarak açıklama yapan Öztunç, “Elbistansporumuzun başlattığı destek kampanyası kapsamında 100 forma da ben satın aldım. Daha önce de Kahramanmaraşspor kampanyasına aynı katkıda bulunmuştum. Darısı diğer siyasilerin başına. Umarım onlar da Elbistanspor’a destek olurlar” dedi.

Elbistanspor Kulüp Yönetimi de, kulübün sosyal medya hesabından, özel desteğinden kolayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali öztunç’a teşekkür mesajı yayınladı.

Teşekkür mesajında, “CHP Genel Başkan Yardımcımız ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Ali Öztunç, forma satış kampanyamıza "100" forma bağışta bulunarak destek olmuşlardır. Zor günlerimizde memleketin takımına destek oldukları için çok teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.


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