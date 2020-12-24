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Öztunç.: “Elbistan’ın kaybedecek zamanı kalmadı”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri’ne nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Öztunç ziyarette yaptığı değerlendirmede “Elbistan AKP’ den zaten hizmet alacaklı. Aranın çok hızlı kapanması yerine her şey çok yavaş ilerliyor. Elbistan’ın kaybedecek bir saati bile yok artık. Bu yüzden Elbistan’a ayrı ihtimam gösterilmeli” dedi.

Öztunç.: “Elbistan’ın kaybedecek zamanı kalmadı”
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CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan ve yönetiminin de katıldığı ziyarette, Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri yönetim kurulu üyeleri Ökkeş Saatçi ve Meltem Göçer’le bir süre sohbet eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, TBMM’deki yoğun bütçe maratonunun ardından Kahramanmaraş ve ilçelerde bir dizi ziyaretler yaptığını dile getirdi.

Elbistan başta olmak üzere Kahramanmaraş’ın tamamıyla ilgili sorun ve sıkıntılarla ilgili çalışmalarını anlatan Öztunç, “Kahramanmaraş’ta sorun bitmiyor. Çevre başta olmak üzere hizmet noktasında büyük eksiklikler var. Elbistan bu anlamda zaten hizmet alacaklı. Aranın çok hızlı kapanması yerine her şey yavaş ilerliyor. Elbistan’ın kaybedecek bir saati bile yok artık. Bu yüzden Elbistan’a ayrı ihtimam gösterilmeli. Elbistan’ın da termik santral sorununun çözümü için elimden geleni yapıyorum. İnsanlarımızın temiz hava solumaya hakkı var. Her fırsatta bunu dile getiriyorum. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hizmet üretemiyor. Kahramanmaraş’ın da, Elbistan’ın da diğer tüm ilçelerimizin de artık kaybedecek zamanı kalmadı. Her ne olursa olsun bölgemin, şehrimin sorunlarını dile getirmeye devam edeceğim. Halkımızın, hemşerilerimizin sesi olacağım” ifadelerini kullandı.

Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri’nin yönetim kurulu üyeleri Ökkeş Saatçi ve Meltem Göçer de, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.





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Öztunç.: “Elbistan’ın Kaybedecek Zamanı Kalmadı”
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