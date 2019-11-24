Öztunç: “Elbistan’ın adını KÜLBİSTAN yapın tam olsun”

Aralarında özel sektöre devredilen Afşin-Elbistan A Termik Santralinin de yer aldığı 13 termik santrale baca gazı filtre sistemi takılması için 2.5 yıl daha ek süre verilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Çevre örgütlerinin ve halkın yoğun tepki gösterdiği ve kabul edilmemesini beklediği kanun teklifinin 50.maddesinde, söz konusu firmaların filtre sistemi ile ilgili çalışmalarının 4’er aylık dilimlerde denetleneceği ve 1 yıl sonunda da çalışmalar yeterli görülmezse santralin kapatılması gibi yaptırımlar yer alıyor.

50.maddenin AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından Meclis kürsüsünden konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, söz konusu karara sert cümlelerle tepki gösterdi.

Elbistan’ın ve Afşin’in perişan edildiğini söyleyen Öztunç, “Maşallah, AK Parti Grubu çok rahat, keyifleri yerinde. Şener Şen var ya, filmlerinde böyle üzerinde et parçaları olan bir tepsi bulguru yer, üzerine bir de ayran içer, köşeye çekilir, rahat rahat oturur ya, öyle oturuyorsunuz. Elbistan'ı, Afşin'i yediniz bitirdiniz bulguru yer gibi, öyle rahat oturuyorsunuz. Koca bir Elbistan, canım Elbistan ile Afşin'i perişan ettiniz, bitirdiniz. Yıllardır söylüyoruz, son güne kadar söyledik. "Etmeyin, eylemeyin, bu filtrelemeyi yaptırın, kapatın şurayı." dedik, dinlemediniz.

17 Temmuz 2019 Çarşamba, konuşan Mehmet Muş, AK Parti Grup Başkan Vekili. "Elbistan'daki, Afşin'deki hemşerilerimizin içi rahat olsun. Tanıdığımız süre bu yıl sonu itibarıyla bitiyor. O süre zarfında buradaki standartlara uygun şekilde filtreleme yapılacaktır. Uzatma süresi verilmemiştir, verilmeyecektir." diyor. Kim? Mehmet Muş. 18 Temmuz 2019 Perşembe, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "Bu konuda Cumhurbaşkanımızın da en kısa zamanda filtre sorununun çözümüyle ilgili talimatı var. Afşin ve Elbistan bölgesinin bırakın otuz altı ayı, bir gün bile bekleyecek durumu yok." Kim? Mahir Ünal” ifadelerini kullandı.

Elbistan’ın adının ‘Külbistan’ olarak değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Öztunç, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla filtre takılmasının engeli kaldırıldı. "Üç yıl daha kullanın." diyor. Kime? Çelikler Holding'e. Kim bu Çelikler Holding? Niye güç yetmiyor ya, merak ediyorum ya. Cumhurbaşkanı kaç gündür söylüyor, AK Parti milletvekilleri söylüyor. Ne özelliği var bunların arkadaşlar, ne özelliği? Bari Elbistan'ın adını da değiştirin "Külbistan" yapın "Külbistan", tam olsun ya. Bu Elbistan'ı, Afşin'i bitireceksiniz, iyice bitirin. Değerli arkadaşlar, "Arabalarda sigara içilmesin." Niye? "Kanser oluyor millet zehirleniyor." Güzel, arabada sigara içilmesin. Koca koca bacaları ne yapacağız? 250-300 bin insanın yaşadığı bölgedeki o bacaları ne yapacağız ya? O bacalardan insanlara her türlü kanser bulaşıyor. Şimdi, arkadaşlar, gerçekten de 250 bin insanın yaşadığı bir kent, Afşin, Elbistan” dedi.

Kahramanmaraş’ta seçimi yenileme çağrısında bulunan CHP Milletvekili Ali Öztunç, sözlerini, “Yıllarca Afşin, Elbistan hep sağ partilere oy verdi; MHP'ye verdi, AK Parti'ye verdi; son seçimlerde yine verdi. Milletvekili seçimlerinde gittiniz, verdiler, kandırdınız; belediye seçimlerinde gittiniz, verdiler, kandırdınız; bir daha da zor kandırırsınız. Bizimkiler öyle çok uysal koyun değildir, haberiniz olsun. Eğer varsa yüreğiniz, hadi, gelin şu Maraş'ta seçimi bir yenileyelim. Hodri meydan! Var mı, var mı, var mı?” cümleleri ile tamamladı.