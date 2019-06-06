Öztunç: “Elbistan’a hizmet etmek boynumun borcudur”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan İlçe Teşkilatı’nda Ramazan Bayramı dolayısıyla İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan’ın ev sahipliğinde bayramlaşma programı düzenlendi. Programa, Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi ve Yurtdışı Örgütlenme Sorumlusu Emre Çam, CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, Cumhuriyet Halk Partisi İngiltere Birlikleri Başkanı Kazım Gül ve partililer katıldı.

CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan’ın selamlama konuşması ile başlayan programda partililere hitap eden CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül ise, Elbistan’da büyük bir coşku ile karşılandıklarını söyledi. Elbistan, bizi her zaman gururlandırdı. Umarım bu bayram, küskünlüklerin bitirildiği bir zaman dilimi olur. Elbistan, bu konuda çok hassas. Her zaman partimize de güç veren bir ilçemiz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi ve Yurtdışı Örgütlenme Sorumlusu Emre Çam da, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine değinerek, “İşsizlik aldı başını gidiyor. Bize göre 8,5 milyon işsiz var. İşsiz sayımız, 94 ülkenin nüfusundan fazla. Tüm bunlar olurken, döviz artıyorken hükümetin derdi İstanbul’da bizim kazandığımız ama onların YSK darbesi ile aldığı İstanbul seçimleri. Ama biz nasıl 31 Mart’ta aldıysak 23 Haziran’da da İstanbul’u tekrar alacağız” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi İngiltere Birlikleri Başkanı Kazım Gül de partisinin Avrupa’daki faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktardı.

Programın son konuşmasını yapan Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise, yerel seçimlerde aldıkları sonuçları hatırlattı. Kahramanmaraş’ta oylarını artırdıklarını kaydeden Öztunç, “Maraş’ta yerel seçimlerde büyükşehir belediyesine aday oldum. Nitekim bir sonuç çıktı. Aldığımız oydan mutluyum; memnunum. Yüzde 6 oyumuz varken bu yerel seçimlerde yüzde 29.3’e çıkardık. 170 bin oy aldık. Toplumun her kesiminden oy aldık. Bu oyu artırmak için de çaba harcayacağız. Pazarcık, Ekinözü, Çağlayancerit ve Elbistan’ı alırız umudundaydım ama olmadı. AKP’ye başarılar diliyorum ama pek başarılı olacaklarına inanmıyorum. Ben, Elbistan’dan razıyım. Elbistan’dan 33-34 bin civarında şahsıma oy verildi. İnşallah daha da artacak. Ben her fırsatta Elbistan’a sahip çıktım. Elbistanlı hemşerilerim de bana sahip çıkıyor. Bu da beni mutlu ediyor. İster oy versinler ister vermesinler ben bütün Elbistanlıların ve Kahramanmaraşlıların milletvekiliyim. Bütün Elbistanlılara hizmet etmek benim boynumun borcudur. Bu görevi de yerine getireceğim” şeklinde konuştu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün 2 aylık başkanlık dönemini değerlendiren Öztunç, ‘Elbistan Belediyesi başarısız yönetime başladı’ diyerek, “Elbistan Belediyesi’ni kaç dönemdir AK Parti yönetiyor. Seçmenin takdirini saygıyla karşılıyoruz. Ama Elbistan Belediyesi başarısız yönetime başladı. Çalışan personelin denge tazminatını kesmiş. Oy verenlere başka oy vermeyenlere başka hizmet etmeye kalkıyor. Elbistan Belediye Başkanı, partizanlık yapmamalı. Seçim meydanlarda kaldı, bitti. Bu saatten sonra yapılan bu tür olaylar yanlıştır. Elbistan Belediye Başkanını uyarıyorum. Seçimlerden önce Mehmet Gürbüz’ün vaadi vardı. Bir ayakkabı fabrikası kurduracaktı. Bir işadamı gelmişti buraya. 2 bin kişi mi, 3 bin kişi mi çalıştırsak diyorlardı. Bu ayakkabı fabrikası ve o işadamı ne oldu? Arsa tahsisi yapıldı mı? Seçimden önce söyleyip de seçimden sonra unutmak yok. Ben varım artık. Ali Öztunç var. O fabrika ya yapılır ya da ben bu işin peşini bırakmam. Mehmet Gürbüz de sözünü tutsun” ifadelerini kullandı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleriyle ilgili de, “Seçimleri 14 bin farkla kazanmıştık. Elimizden aldılar. Ama biz bu kez 140 bin oy farkla İstanbul’u yeniden alacağız” şeklinde görüş belirtti.















