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Öztunç, Elbistan ve Nurhak’a doktor istedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, il genelindeki hastanelerin kadro ihtiyaçları ve fiziki yapılarının iyileştirilmesi konusundaki talepleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu.

Öztunç, Elbistan ve Nurhak’a doktor istedi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Öztunç, “Hastane var, bina var, içinde uzman doktor yok. Bir anlamı yok ki, duvarlar insanları iyileştiremezler ki” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş’ın sağlık alanında acil çözüm bekleyen doktor sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirten CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Nurhak ilçemiz Kahramanmaraş'a 190 kilometre uzaklıkta, Çağlayancerit 150 kilometre uzaklıkta. Uzman doktor yok Sayın Bakanım. "Nüfusu şu kadar, gönderemeyiz." İstisna yaratmak gerekiyor Sayın Bakanım. 190 kilometre uzaklıkta bir ilçeden il merkezine nasıl hasta gelecek, nasıl yetişecek? Uzman doktorlar konusunda da sizin desteğinizi bekliyoruz” dedi.

Elbistan Devlet Hastanesi binasında da yıpranmaların olduğunu dile getiren Öztunç, “Elbistan Devlet Hastanesi yapıldı, güzel. Sayın Mahir Ünal'ın bölge milletvekili olmasıyla yapıldı bu. Ama dökülüyor, bir yıl olmadı, dökülüyor. Orayı yapan müteahhide hesap sormanız gerekiyor Sayın Bakanım. Bu kamunun parası. "Kardeşim bunu nasıl yaptın sen?" demeniz gerekiyor. Bu soruyu sormanız gerekiyor. Sayın Bakanım, Elbistan Devlet Hastanesi, Nurhak Devlet Hastanesi, Çağlayancerit Devlet Hastanesi... Hastane var, bina var, içinde uzman doktor yok. Bir anlamı yok ki, duvarlar insanları iyileştiremezler ki. Kahramanmaraş her seçimde Adalet ve Kalkınma Partisine çok ciddi oy verdi. Bari onun hatırına Kahramanmaraş'a biraz doktor takviyesinde bulunun, doktor yollayın diye rica ediyorum” ifadelerini kullandı.


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