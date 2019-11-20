Öztunç: “Elbistan ve Afşin, tamamen bitirilmek isteniyor”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda söz alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, özel sektöre devredilen Afşin-Elbistan A Termik Santrali bacalarından 300 bin insanın üzerine kül yağdığını söyledi.

Santralde filtre olmadığı için saat başı 280 ton külün atmosfere salındığını savunan Öztunç, şöyle konuştu:

“Çok yasa geldi bu Meclise, binlerce. Yüzlerce torba gelmiştir ama ilk kez bir torba vatandaşın üzerine zehir saçıyor, ölüm yağdırıyor. Neden mi bahsediyorum? Bunun 50'inci maddesinden, Afşin Elbistan Termik Santralini de içine alan 50'nci maddeden bahsediyorum. 300 bin insanın yaşadığı Afşin ve Elbistan ilçelerine kül yağıyor değerli milletvekilleri, kül! Bakın, bilimsel rakam: Her saat 280 ton kül yağıyor. Niye biliyor musunuz? Santralde filtre olmadığı için her saat 280 ton kül yağıyor. Greenpeace 2019 raporuna göre, kirlilik nedeniyle 17 bin erken ölüm olmuş Afşin-Elbistan bölgesinde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temiz Hava Hakkı Platformu'na göre, Kahramanmaraş yüzde 25,1'le hava kirliliğinde Türkiye'de 2'nci sırada Afşin Elbistan Termik Santrali yüzünden, termik santralin A ünitesinin filtresiz olması yüzünden.”

Daha önce de gündeme gelen süre uzatımındaki açıklamaları nedeniyle AK Parti kurmaylarını eleştiren ve sözlerini tutmamakla suçlayan Öztunç, “Bakın, 18 Kasım 2019 günü saat 16.02'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde Türkiye'nin en kirli havası Elbistan'da görünüyordu. Tabii, Twitter'da hemen başladı gençler "En kirli hava Elbistan'da." diye; 18.24'te müdahale ettiler, en temiz havası Elbistan'da göründü. Sanki internetten çıkartınca oradaki hava kirliliği gidecekmiş zannediyorlar. Buranın üç yıl daha filtre takılmadan çalışması isteniyor. AK Parti şuna karar vermiş: "Biz Afşin'i, Elbistan'ı bitireceğiz, öldüreceğiz, zehirleyeceğiz ama zaman yetmedi, bize bir üç yıl daha verin, şu Afşin'i, Elbistan'ı tamamen bitirelim." diyor AK Parti. Biz de buna izin vermek istemiyoruz.

Keşke Özlem Hanım'ın yerinde burada Sayın Mehmet Muş olsaydı bugün. Bakın, daha önce bu konu gündeme geldiğinde, 17 Temmuz 2019'da, iki üç ay önce Sayın Mehmet Muş ne diyor: "Elbistan'daki, Afşin'deki hemşerilerimizin içi rahat olsun, onlara, o şirketlere tanıdığımız süre bu yılsonu itibarıyla bitiyor. O süre zarfında buradaki standartlara uygun şekilde filtreleme yapılacaktır, uzatma süresi verilmemiştir, verilmeyecektir." Kim? AK Parti'nin Grup Başkan Vekili. Önemli bir konumda değil mi? "Asla verilmeyecek, rahat olun." diyor.

Sayın Mahir Ünal, AK Parti'nin 2'nci ismi, Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili, bakın ne diyor: "Bu konuda Cumhurbaşkanımızın da en kısa zamanda filtre sorununun çözümüyle ilgili talimatı var. Cumhurbaşkanımız ve Enerji Bakanımızla buranın durumunu konuştuk. Afşin ve Elbistan bölgesinin, bırakın otuz altı aya, bir gün bile bekleyecek hâli yok." diyor. Kim? Mahir Ünal söylüyor, Sayın Cumhurbaşkanımızla konuştuğunu söylüyor, onun talimat verdiğini söylüyor. Ne için? Filtreleme yapılsın diye. Niye yapılmıyor? "Çelikler" diye bir holding var. Eğer Çelikler Holding’e Cumhurbaşkanının da gücü yetmiyorsa, Mahir Ünal'ın gücü yetmiyorsa, Mehmet Muş'un gücü yetmiyorsa vay halimize, ne yapacağız? Yazıktır, günahtır. Burada yaşayan insanlar maalesef düşünülmüyor” dedi.

Firmanın, iyi niyetli olmadığını ve filtre takmak için de hiçbir adım atmadığını dile getiren CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, konuşmasını; “Bakın, değerli milletvekilleri, eğer birazcık iyi niyet gösterseydi bu firma, Afşin Elbistan Termik Santrali'nde filtrelemeye başlasaydı, bir şeyler yapsaydı, üç aylık, beş aylık, altı aylık bir çalışma yapsaydı -yıllardır oradalar, yapmıyorlar- derdik ki: Ya, adamlar başladılar, yetiştiremediler. Tık yok, hiçbir şekilde hiçbir adım atmadılar. Derebeyi gibiler, herkese meydan okuyorlar, beni, AK Parti milletvekillerini, Sayın Ahmet Özdemir'i tehdit ediyorlar, işçilere telefon numaralarımızı veriyorlar "Arayın." diyorlar ve o kadar rahatlar ki "Bize kimse dokunamaz." diyorlar.

Adalet ve Kalkınma Partisini anlamakta güçlük çekiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi, arabalarda sigara içilmesini yasaklıyor. "Millet kanser olmasın." diye, koca koca bacalardan o dumanların çıkmasına izin veriyorlar. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu, bu ne yaman çelişki! Bakın, çok açık söylüyorum: Elbistan Afşin'de bugüne kadar görülmemiş en büyük eylemi yaparız. Ne Mahir Ünal oraya girebilir ne de AK Parti'liler girebilir; haberiniz olsun” ifadeleri ile tamamladı.