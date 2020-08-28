Öztunç: “Elbistan teşvik kapsamına alınmalı”

Cumhurbaşkanı kararı ile ilçe bazında bulunduğu il nedeniyle olduğundan daha gelişmiş listesinde yer alan bir ilçenin teşvikten daha çok yararlanmasının önü açıldı. İlçelerde özellikle doluluk oranı düşük organize sanayi bölgeleri için yeni bir yatırım sayfası açacağı düşünülen alt bölge teşvikinden Kahramanmaraş ve dolayısıyla ilçeleri de yararlanamadı. Kahramanmaraş’ın alt bölge teşvikinden yararlanamaması, en çok da Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) yapılacak yatırımlar açısından handikaba neden oldu.

Yatırımcıyı üzen bu karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Sanayileşmenin her türlü yükünü çeken, zehir solumak zorunda bırakılan Kahramanmaraş’ın teşvik listesine alınmaması büyük bir haksızlıktır. Kahramanmaraş halkı üvey evlat mı? Bu kararın derhal düzeltilmesini bekliyoruz” dedi.

Öztunç, şunları söyledi:

“İlçe bazlı teşviklerle ilgili olarak, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede 53 ilden pek çok ilçe, ilçe bazlı teşvik kapsamına alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ı ve ilçelerini, teşvik kapsamı dışında tutmuştur. Bu kararın ekonomik gerekçelerle alındığını söylemek mümkün değildir. Ben sormak istiyorum, cefayı çeken Kahramanmaraş teşvik listesinde neden yok? Kahramanmaraş’a zehirli hava layık ama teşvik haram mı? Kahramanmaraş halkı üvey evlat mı? Kahramanmaraş’ın yeni fabrikalara, işsiz gezen gençlere yeni iş imkânı gerekli değil mi? Bu kararın gerekçesini tüm Kahramanmaraş’a halkı adına soruyorum. AKP’liler gelip bu kararın gerekçesini, dükkânını kapatmak zorunda kalan esnafa, işsiz gezen gençlere anlatsınlar.”

Teşvik kararının yeninden gözden geçirilmesini isteyen Öztunç, “Teşvik kararı yeniden gözden geçirilmeli ve Kahramanmaraş’ın ilçeleri de bu kapsama mutlaka alınmalıdır. Kahramanmaraş’ın bu listeye eklenmesi, Türkiye ekonomisinin kaldıramayacağı bir yük değildir. Saraylara harcanan, israfa giden kaynakların yanında lafı bile edilemeyecek bir miktardır. Ülkemizin kurtuluş mücadelesinde öncü olmuş Kahramanmaraş’ın ekonomik kurtuluş mücadelesinde de yerini alması mutlaka teşvik edilmelidir” görüşlerini paylaştı.