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Öztunç, eğitim yatırımlarındaki sıkıntıları Meclis’e taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, il genelindeki eğitim yatırımlarıyla ilgili olarak ödeneklerin kısıtlandığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Öztunç, eğitim yatırımlarındaki sıkıntıları Meclis’e taşıdı
Sadece Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda(YİKOB) 18 adet tasfiye dilekçesi bulunduğunu belirten CHP’li Öztunç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yazılı olarak yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Öztunç’un önerge metni ve kamuoyu adına yanıt beklediği sorular aynen şu şekilde: Ülkemizde yaşanan döviz kurundaki yükseliş ve imalat girdilerinde oluşan fiyat artışları karşısında Kamu İhale Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına yapım işi yapan bazı yüklenici firmalar ödenek verilmediği için iş yapamaz hale gelmiştir. 18 Ocak 2019 tarihinde yayınlanan tasfiye kararnamesi ile sadece Kahramanmaraş Valiliği YİKOP Başkanlığına 18 adet tasfiye dilekçesi verilmiş olup, yatırımlar durmuş durumdadır. Kararname çıkmasına rağmen 5 aydır bu dilekçeler bekletilmektedir.

Buna istinaden: Kahramanmaraş Valiliği YİKOP Başkanlığına verilmiş olan 18 adet tasfiye dilekçesi beş aydır neden bekletilmektedir? Bu firmalar zor duruma düşmüş olup, yatırımlar yarım kalmıştır. Bu yatırımların akıbetleri ne olacaktır? Tasfiye edildiğinde, yarım kalan inşaatların yeniden ihale edilmesinin kamuya yükü ne kadar artacaktır? Firmalara fiyat farkı verildiğinde kamu kazançlı çıkacak mıdır? Diğer illerde Ekap üzerinden yatırım ihaleleri devam ederken Kahramanmaraş’ta neden bu yöntem izlenmemektedir? Kahramanmaraş’ta ödenekler neden kısıtlanmıştır? Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü ödenek yokluğundan hak edişleri ödememektedir. Ödenekler ne zaman açılacak, iş yapan firmaları, piyasadaki esnafı ve çalışan işçileri daha ne kadar mağdur etmeyi düşünüyorsunuz?”

 

 

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