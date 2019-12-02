Öztunç: 'Doğru bir karar alındı'

Özellikle Afşin-Elbistan A Termik Santralinin bölgede zehir saçtığını, başta Meclis kürsüsünden olmak üzere hemen her platformda dile getiren CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararını olumlu karşıladı. Öztunç, "Afşin-Elbistan olarak feryadımızın doğru olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

'Amacım üzüm yemekti' diyen Öztunç, yeni bir yasa tasarısı girişimi ihtimaline de dikkati çekerek uyarıda bulundu.

Öztunç, şöyle konuştu:

"Vetonun ardından sosyal medyada kimilerine övgü kimilerine de yergi tartışmasının yaşandığını görüyorum. Önemli olan sonuçtur. Neticede veto edilmesi benim için önemlidir. Bu da oldu. Amacım üzüm yemekti, bağcıyı dövmek değil. Benim başından beri mücadelemi vicdan sahibi her hemşerim biliyor. Varsın benim emeğime, mücadeleme değer vermesin birileri. Varsın mecliste kabul oyu verenler bugün sevinsinler. Ben onlara madem bu kadar sevinecektiniz neden kabul oyu verdiniz ya da oylamaya katılmadınız diye sormam. Kimin ne yaptığını kul da biliyor , Allah da biliyor...

Ama şunu da söylerim: sakın ha sakın bir kaç gün içinde meclise , plan bütçe komisyonuna yeni bir öneri getirmeyesiniz. Burnuma pis kokular gelmeye başladı. Madem veto ettiniz, başka bir oyun içine girmeyesiniz. Afşinin , Elbistan’ın onuru ile oynamaya kalkmayasınız. Benden uyarması."

Öztunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afşin Elbistan Termik santralinin filtresiz çalıştırılmasına ilişkin yasa Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edildi. Doğru bir karar alındı. Afşin ve Elbistan olarak feryadımızın doğru olduğu görüldü. 1 Ocak’tan itibaren santral filtresiz çalıştırılmayacak" değerlendirmesini yaptı.