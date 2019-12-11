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Öztunç: “Cumhuriyet Mahallesi, sağlık ocağına ne zaman kavuşacak?”

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya Elbistan’ın Cumhuriyet Mahallesine sağlık ocağının ne zaman yapılacağını sordu.

Öztunç: “Cumhuriyet Mahallesi, sağlık ocağına ne zaman kavuşacak?”

Konuyla ilgili olarak hazırladığı soru önergesini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanlığı’na sunan Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan’a bağlı Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin temel sağlık hakkına erişiminde problem yaşadığını dile getirdi.

Öztunç, şu sorulara yanıt aradı:

“Daha önce yapılacağı söylenen Elbistan Cumhuriyet Mahallesi sağlık ocağı neden yapılmamıştır? Bu sağlık ocağının ne zaman yapılması düşünülmektedir? Söz konusu sağlık ocağının 2020 yatırım programına alınması yönünde bir düşünceniz var mı?”


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