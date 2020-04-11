Öztunç: “Çiftçiler plan değil pilav istiyor pilav!”

Çiftçilerin, daha önceki dönemlere göre daha büyük bir krizin içinde olduklarını belirten CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Evet, çiftçilerimiz zor günler yaşıyorlar toplumun diğer kesimleri gibi. Özellikle korona günlerinde çiftçilerimiz daha önce yaşanan krizle birlikte daha da büyük bir kriz içerisine girdiler. Zaten sıkıntılılardı, sıkıntıları iyice arttı. En ciddi sorunlarından birisi tarımsal kredi borçları, tarımsal kredi borçlarına ilişkin olarak hükümetin bir an önce iyi niyetli bir çalışma yapmasını çiftçilerimiz bekliyorlar” dedi.

Elektrik faturalarından yüzde 2’lik TRT payının kaldırılması gerektiğini vurgulayan Öztunç, şöyle devam etti:

“Elektrik faturalarına yüzde 2 TRT payı var, çiftçilerin elektrik faturalarından yüzde 2 TRT payı kesiliyor. Bu TRT payına ne gerek var anlamıyorum ben. TRT diğer televizyonlar gibi yayın yapabilir diğer televizyonlar gibi reklam alır, reklamla geçinebilir. Bu, daha önce özel televizyonlar yok iken TRT yayıncılık yapabilsin diye çıkartılmış bir kanun. Yazıktır günahtır, çiftçilerin elektrik faturalarından kesilen bu yüzde 2'lik TRT payının artık kaldırılması gerekiyor. 12 Eylül kararı bu, bu kararın artık olmaması gerekiyor.”

Çiftçilerin, sorunlarının çözümü için hükümeti hızlı bir şekilde adım atmaya çağıran CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Bakın, çiftçiler tarım işçisi sıkıntısı yaşıyor bu günlerde. Malum sebepten dolayı tarım işçisi bulamıyorlar. Benim seçim bölgemde özellikle Elbistan, Göksun, Afşin bölgesindeki pancar üreticisi tarım işçisi maalesef bulamıyor. Bir sürü sorun yaşarken hükümetin tarım üreticilerini, çiftçilerimizi bir an önce kalkındırması gerekiyor, bunun için de birtakım çalışmalar yapması gerekiyor. Peki, karşılığında bunlara yönelik bir destek var mı? Maalesef yok. Bunların hepsinin düzeltilmesi gerekiyor ama hükümet her defasında çıkıyor "Plan yapıyoruz. Biz çiftçiye plan yapıyoruz" diyor. Ya, çiftçi artık plan istemiyor, pilav istiyor pilav, pilav istiyor, aç insanlar, perişan durumdalar” ifadelerini kullandı.

Öztunç, son olarak, Tarım Orman Bakanlığı’nın Bitkisel Ürünlerin Geliştirilmesi Programı'na Kahramanmaraş’ı dahil etmemesinin yanlış bir uygulama olduğunu dile getirdi.