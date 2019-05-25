Öztunç: “Çalışanları mağdur etmekten vazgeçin”

Öztunç, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin, kurumun borçları gerekçesi ile böyle bir kesintiye gittiğini savundu. Alınan kararın yanlış olduğunu belirten ve çalışanların mağdur edilmemesi gerektiğini vurgulayan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, şu ifadeleri kullandı:
“Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yanlış yönetimin faturasını belediye personeline kesmiştir. Yıllardır AKP tarafından yönetilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kurumun borçlarını bahane ederek çalışan personelin her ay aldığı 1000 TL’lik sosyal denge ücretini kesmiştir. Belediye ayrıca personelin maaşının tamamını da ödeyememiştir. Ramazan ayında şaşalı sofralarda iftar açan AKP’li yöneticiler, belediye personelinin çoluğunu çocuğunu düşünmeden yanlış kararlar almaktadır. Büyükşehir Belediyesinin borcunu çalışanlar değil geçmişten bugüne yönetenler ödemelidir. İşe de bankamatik personelden kurtularak başlayabilirsiniz. AKP’li Başkan Güngör’e sesleniyorum. Çalışanları mağdur etmekten artık vazgeçin.”
sayın veklilim sana verdiğim oy helal olsun sen hem adam gibi adamsın hemde cesur yurekli bir insansın ..kirli siyaset yapmayan magdurun yanında olan özgürce konusan maraşın ilk ve tek milllet vekilisin ..daha 30 yaşındayım Allah ömür veririse sana kanımın son damlasına kadar calısacağım ve seni daha iyi yere cok iyi yerelere gelmen için maddi manevi ne elimden gelirse yapacağım ..