Öztunç: “Çalışanları mağdur etmekten vazgeçin”

Öztunç, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin, kurumun borçları gerekçesi ile böyle bir kesintiye gittiğini savundu. Alınan kararın yanlış olduğunu belirten ve çalışanların mağdur edilmemesi gerektiğini vurgulayan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yanlış yönetimin faturasını belediye personeline kesmiştir. Yıllardır AKP tarafından yönetilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kurumun borçlarını bahane ederek çalışan personelin her ay aldığı 1000 TL’lik sosyal denge ücretini kesmiştir. Belediye ayrıca personelin maaşının tamamını da ödeyememiştir. Ramazan ayında şaşalı sofralarda iftar açan AKP’li yöneticiler, belediye personelinin çoluğunu çocuğunu düşünmeden yanlış kararlar almaktadır. Büyükşehir Belediyesinin borcunu çalışanlar değil geçmişten bugüne yönetenler ödemelidir. İşe de bankamatik personelden kurtularak başlayabilirsiniz. AKP’li Başkan Güngör’e sesleniyorum. Çalışanları mağdur etmekten artık vazgeçin.”