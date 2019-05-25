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Öztunç: “Çalışanları mağdur etmekten vazgeçin”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin işçilerine ödediği sosyal denge ücretini kesmesine tepki gösterdi. Öztunç, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yanlış yönetimin faturasını belediye personeline kesmiştir” dedi.

Öztunç: “Çalışanları mağdur etmekten vazgeçin”

Öztunç, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin, kurumun borçları gerekçesi ile böyle bir kesintiye gittiğini savundu. Alınan kararın yanlış olduğunu belirten ve çalışanların mağdur edilmemesi gerektiğini vurgulayan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yanlış yönetimin faturasını belediye personeline kesmiştir. Yıllardır AKP tarafından yönetilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kurumun borçlarını bahane ederek çalışan personelin her ay aldığı 1000 TL’lik sosyal denge ücretini kesmiştir. Belediye ayrıca personelin maaşının tamamını da ödeyememiştir. Ramazan ayında şaşalı sofralarda iftar açan AKP’li yöneticiler, belediye personelinin çoluğunu çocuğunu düşünmeden yanlış kararlar almaktadır. Büyükşehir Belediyesinin borcunu çalışanlar değil geçmişten bugüne yönetenler ödemelidir. İşe de bankamatik personelden kurtularak başlayabilirsiniz. AKP’li Başkan Güngör’e sesleniyorum. Çalışanları mağdur etmekten artık vazgeçin.”

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ömer faruk 15 saat önce

sayın veklilim sana verdiğim oy helal olsun sen hem adam gibi adamsın hemde cesur yurekli bir insansın ..kirli siyaset yapmayan magdurun yanında olan özgürce konusan maraşın ilk ve tek milllet vekilisin ..daha 30 yaşındayım Allah ömür veririse sana kanımın son damlasına kadar calısacağım ve seni daha iyi yere cok iyi yerelere gelmen için maddi manevi ne elimden gelirse yapacağım ..

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orhan 15 saat önce

işçi kıyımı doğru değil chp bolu belediyesinide bir eleştir sayın öz tunc

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Halk 16 saat önce

Asgari ucret alan vatandaslarimiz var onlarin colu cocugu yokmu dur

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