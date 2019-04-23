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Öztunç, Büyükşehir Belediyesi’nin borcunu sordu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin kamu ve özel borcunun toplam miktarını sordu.

Öztunç, Büyükşehir Belediyesi’nin borcunu sordu

Hazırladığı soru önergesini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunan Öztunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin borç miktarıyla ilgili kamuoyunun aydınlatılmasını talep etti.

Şeffaf belediyecilik vurgusu yapan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Şeffaf belediyeciliğe örnek teşkil etmesi ve kamuoyunu aydınlatmak açısından, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin 31.03.2019 tarihi itibariyle toplam borcunun Kahramanmaraş halkının bilgisine sunulması gerektiği inancındayım” dedi.

Öztunç, Bakan Soylu’dan şu soruları yanıtlamasını istedi:

“Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin 31.03.2019 tarih itibariyle kamu ve özel sektör borcu ne kadardır? Belediyenin kullandığı dış kaynaklı kredi var mıdır? Var ise bu kredinin miktarı ve geri ödeme süresi nedir? Belediyenin yapılandırılmış borcu var mıdır? Var ise yapılandırılan borcun tutarı ve süresi ne kadardır?”

 

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elbostan 4 hafta önce

belediyenin borcunu sorsun tabii hatta sormasına gerek yok gelen başkanlar devr aldıkları belediyelerin borçlarını ve gelirlerini vb.kimse sormadan halkın bilgisi olacak şekilde bilgilendirme yapsın sonrada şeffaf yönetin uygulasın bizim vergiler nereye gidiyor bilelim doğru değilmi

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ali veli 4 hafta önce

sen önce bir chp li belediye ilçelerinşn borcunu sor. 1 küsür seçim kaybeden ve hala koltuğu bırakmayan genel başkanına hesabı sor . hani mecliste konusuyon ya Elbistan il olsun falan filan yer ilçe olsun dediğin gibi. genel başkanına kaybettiğin secimin hesabını sor. seni alnından öpeyim. ama soramazsın buna eminim.

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Mehmet ÖKSÜZ 4 hafta önce

Niye sen mi ödeyicin ?

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ali osman 4 hafta önce

ne borcu gardaşım yapılan hizmetlere bak en borçsuz belediyelerden biri maraştır.

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Misafir Avatar
ak yaşlı 4 hafta önce @ali osman

ali osman gardaşım çok dogru demişin.ak dava hak dava ak dava ile bereket bolluk iş aş.

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Aat 4 hafta önce

Sana ne borçtan

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ELBİSTANLI 4 hafta önce

Sayın Ali Bey önce chp li belediyelerin borcunu sorsun bende anlayayım şeffaf olduğunu mesela avcılar belediyesi mesela şişli belediyesi mesela nurhak belediyesi ha birde ne yapacakmış borcu ödeyecekmi acaba....

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Memleket sevdalısı 4 hafta önce

Ne oldu sayın Büyükşehir adayı borçları bir finans kaynağı buldunuzda ödeyecekmisiniz. Bırakında Başkanlarım çalışsınlar

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Elbistanlı 1 ay önce

Atom hızını alamadın heralde

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