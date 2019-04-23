Öztunç, Büyükşehir Belediyesi’nin borcunu sordu

Hazırladığı soru önergesini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunan Öztunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin borç miktarıyla ilgili kamuoyunun aydınlatılmasını talep etti.

Şeffaf belediyecilik vurgusu yapan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Şeffaf belediyeciliğe örnek teşkil etmesi ve kamuoyunu aydınlatmak açısından, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin 31.03.2019 tarihi itibariyle toplam borcunun Kahramanmaraş halkının bilgisine sunulması gerektiği inancındayım” dedi.

Öztunç, Bakan Soylu’dan şu soruları yanıtlamasını istedi:

“Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin 31.03.2019 tarih itibariyle kamu ve özel sektör borcu ne kadardır? Belediyenin kullandığı dış kaynaklı kredi var mıdır? Var ise bu kredinin miktarı ve geri ödeme süresi nedir? Belediyenin yapılandırılmış borcu var mıdır? Var ise yapılandırılan borcun tutarı ve süresi ne kadardır?”