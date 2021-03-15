Öztunç: “Büyükşehir Belediyesi, içme suyuna çifte zam yaptı”

Öztunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş genelinde içme suyuna yapılan zamma tepki gösterdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, hem doğrudan hem de dolayı olarak yapıldığını iddia ettiği zamla vatandaşın su faturasının 8 milyon TL artacağını savundu.

Öztunç, şunları söyledi:

“Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yeni bir zamma imza attı. Hem doğrudan hem de dolaylı zam gerçekleştirdi. Su fiyatlarına 2 defa zam yaptı. Su fiyatları Temmuz 2020 itibariyle 3 lira 91 kuruşken 4 lira 44 kuruş oldu. Bu, doğrudan zam. Bir de örtülü zam yaptı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, uyanıklık yaptı. Daha önce birinci kademe 20 tona denk geliyordu. 20 ton için 3 lira 91 kuruştan ödeme yapıyordu. Şimdi 20 tonu 15 tona çekti. 4 kişilik bir aile şimdi 15 tona kadar kullandığı su için ton başına 4 lira 44 kuruş ödeyecek. 15-20 ton arasındaki 5 tonluk farkı da ikinci kademeye aktardı. Böylece ikinci kademe su fiyatları da 6 lira 40 kuruş oldu.”

Güngör’ü, zam şampiyonu olarak nitelendiren CHP’li Öztunç, “Yani Kahramanmaraşlılar 2 lira daha fazla ödeyecekler. Kademeyi 20 tondan 15 tona düşürerek yılda yaklaşık 8 milyon lira Kahramanmaraşlıların cebinden alınması demek. Açıktan zam yapıyor bir de örtülü zam yapıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gelmiş geçmiş zam şampiyonu belediye başkanıdır. Borç ödeyeceğim diye Kahramanmaraşlıların cebine göz dikeceğine başka tasarruflar yap. Bankamatik memurlarının, işçilerinin işine son ver. Vatandaşın cebinden elini çek artık” ifadelerini kullandı.