Öztunç, “Büyükşehir Belediyesi faize çalışmış”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Sayıştay’ın Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi için hazırladığı gelir gider raporunu yayımladı.

Büyükşehir’in faize çalıştığını savunan Öztunç, “Her fırsatta borçtan bahseden, borç yüzünden hizmet edemediğini belirten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün geçtiğimiz yıl belediye bütçesinden 114 milyon 908 bin 309 lirayı faize ödediği ortaya çıktı. Sayıştay raporuna göre personele 87 milyon lira ödeme yapılırken toplam mal hizmet alımı ki her türlü hizmet içerisinde 268 milyon lira olmuş. Kahramanmaraşlının parasından 114 milyon lira faize gitmiş. Yani belediye faize çalışmış. Soruyorum şimdi bu nasıl bir yönetim anlayışıdır? Hangi partili olursanız olun elinizi vicdanınıza koyun ve bu tabloyu değerlendirin. Ayrıca Sayıştay raporuna göre belediyenin şeffaf olması ve tüm bilançoyu internet sitesinde yayınlaması gerektiği ancak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin bunu yapmadığı ifade ediliyor. Kimden neyi gizliyorlar? Kimlere ne kadar ödeme yapıldığını milletin bilmesi hakkıdır. Bunu hangi korkuyla gizliyorlar?" ifadelerini kullandı.