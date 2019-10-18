Öztunç, “Bunlar kavga ediyor, vatandaş hizmet bekliyor”

Öztunç: “Onikişubat Belediyesine yapılan bu operasyon CHP’li bir belediyeye yapılsaydı ne olurdu? Başkan açığa alınırdı, kayyumlar gelirdi. Bunlar kavga ediyor, vatandaş hizmet bekliyor” dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, partisinin il başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi. CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş ve Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ejder İşlek ile kameraların karşısına geçen Öztunç, ABD Başkanı Donald Trump’un yazdığı mektubu hatırlatarak açıklamasına başladı.

Trump’un mektubunu küstahça olarak nitelendiren Öztunç, şöyle konuştu:

“Gelinen noktada hükümet ile ABD bir anlaşmaya vardı. ABD Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ankara’daydı. Sayın Cumhurbaşkanıyla görüşüldü. Bir defa silahların susması sevindirici. Önceki gün Trump’ın mektubu Türkiye’ye damgasını vurdu. Bu mektup tarihe Trump mektubu diye geçecek. ABD Başkanı ne yaptığını bilmiyor. Akşam başka bir şey söylüyor, sabah başka bir şey söylüyor. Bir defa o mektup diplomasiye yakışmayan bir üslupla yazmıştır. Küstahça bir mektuptur. O mektup cumhurbaşkanlığı makamına yapılmış bir saygısızlıktır. Bu mektubu kınıyoruz. Bugün bu noktaya neden geldik, bunlarında sorgulanması gerekiyor. “

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı kutlamalarının, Cumhurbaşkanlığının himayesinde yapılacağını hatırlatan Öztunç, “Kahramanmaraş’ınki neden yapılmıyor? Nedir bu Antep, Maraş arasındaki ayrımcılık? Gaziantep düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılının Cumhurbaşkanlığının himayesinde yapılması doğrudur. Ama Kahramanmaraş’a da yapılmalı. AK Parti’nin yöneticilerine sesleniyorum; bir Fatma Şahin kadar olamıyor musunuz? Bu memleket AK Parti’ye çok oy veriyor. Kahramanmaraş’ı neden üvey evlat görüyorsunuz? Artık birazcık Kahramanmaraş içinde çalışın.

Bir medya komisyonu kurulmuş. Memlekete hizmete gelince tık yok, medyayı susturmak, reklam vermek konularına gelince hemen komisyonlar kuruluyor. Kimdir bu komisyonun başkanı? Bu komisyonda kimler var? Yerel basının can damarı ilandır, reklamdır. İlan, reklam vermezsen basın ayakta duramaz. İlanı reklamı da şantajla, tehditle vermeyeceksin. İlanı ve reklamı gazetenin ayakta durması için vermek zorundasınız. Benimle ilgili olumsuz haber yapma, benimle ilgili hep güzel haberler yap, o zaman reklam vereyim. Yok, öyle bir şey. Bu gazeteciliği öldürmektir. Konunun takipçisiyiz” şeklinde konuştu.

Açıklamasının devamında, Kahramanmaraş çiftçisinin sorunlarına da değinen CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, asıl gündem maddesi olan Onikişubat Belediyesi’ndeki operasyonla ilgili de, “Maraş çiftçisi şu anda sıkıntılı. Kahramanmaraş’ta çiftçi perişan. Tarım sıkıntıya girmiş durumda. Tarım konusunda detaylı bir çalışma yapacağız. Haftaya Çarşamba günü de Kahramanmaraş tarımıyla ilgili TBMM’de bir açıklama yapacağım. Böyle giderse seneye çiftçiler tam batacaklar.

Birkaç haftadır ilimizde yaşanan bir takım operasyonları dikkatle izliyorum. Onikişubat Belediyesine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde bazı isimler gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler ifadelerini verdiler. O ifadelere hakimim. Dosyada gizlilik kararı var ve bu nedenle neler olduğunu söyleyemiyorum. Ama biliyorum. Bu yapılan operasyondan sonra bir anda herkes birbirine girdi. Biz dikkatle izliyoruz. Twitlerin arka arkaya geldiği günü hatırlayın. Arkasından hakkında iddialarda bulunulan belediye başkanı açıklama yaptı ve ‘benim sırtıma basarak siyaset yapmayın’ dedi. AK Parti’nin içerisindeki kavga ortaya çıktı. AK Parti’nin içerisinde bir rant kavgası vardır. Kim almış, ne almış, hangi ihalelere usulsüzlük yapılmış, hangi araziler açılmış, imardan geçirilmiş Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda adım atmak zorundadır. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı bu toplantıyı ihbar kabul etsin ve gereğini yapsın. Gözaltına alınanlar itirafçı oldu. Ortada bir pislik var. Bir an evvel yargı bu işi tarafsızca şeffafça yapmak zorunda. Kim yaptıysa Allah belasını versin. Bunlar kavga ediyor, vatandaş hizmet bekliyor. Evlerindeki kavga yüzünden millete hizmet gitmemeye başladı. Bu millet sizin kavganızı çekmek zorunda değil. Bu bir rant kavgası.

Onikişubat Belediyesine yapılan bu operasyon CHP’li bir belediyeye yapılsaydı ne olurdu? Başkan açığa alınırdı, kayyumlar gelirdi. Ben Hanifi Mahçiçek’i şahsen tanırım ve severim. Biz taraf değiliz. Biz halktan yanayız. İçişleri Bakanlığı bu olaylar üzerine müfettiş gönderdi mi göndermedi mi? Belki de iftira atılıyor. Ben görevimi yapıyorum” ifadelerini kullandı.