Öztunç, bozuk yolları gündeme getirdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yazılı olarak cevaplaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi veren Öztunç, çok sayıda mahalle ve köy yolunun halen toprak olduğuna vurgu yaparak, her yağmur yağdığında vatandaşa yaşatılan çilenin bir an önce düzeltilmesi talebinde bulundu.

Öztunç’un önergesi aynen şu şekilde:

Kahramanmaraş’ta hala birçok mahalle (köy) yolları toprak olup, özellikle yağışlı günlerde, Pazarcık ilçesinin Hürriyet Mahallesi Payamlı Obası köy içi yolunun 1 km’lik kısmı, Ekinözü ilçesi Çiftlik- Çiftlikkale- Anbar Mahalle yolları çamurdan geçilmez bir hale gelmektedir. Ayrıca Çağlayancerit Bozlar Mahallesi Abbassiye obası arasındaki Aksu köprüsü yıkılmıştır.

Buna istinaden; Pazarcık ilçesi Hürriyet Mahallesi Payamlı Obası’nın çamur içindeki köy içi yolunu ne zaman asfalt yapacaksınız? Ekinözü ilçesi Çiftlik- Çiftlikkale- Anbar mahalle yollarının durumu perişan, bu yolların asfaltlanmasına ne zaman başlanacaktır? Çağlayancerit Bozlar Mahallesi Abbassiye obası arasındaki yıkılan Aksu Köprüsü neden yapılmamaktadır? Bu köprüyü ne zaman yapacaksınız?”