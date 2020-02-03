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Öztunç, Başkan Gürbüz ve Başkan Bozan’a teşekkür etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan’a, iki komşu ilçe arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesi için attıkları adımlardan dolayı teşekkür etti.

Öztunç, Başkan Gürbüz ve Başkan Bozan’a teşekkür etti
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Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, geçtiğimiz günlerde komşu ilçeler arasındaki var olan iletişimi ve işbirliği potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için bir takım ziyaretler gerçekleştirmişti. Bu kapsamda Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan’ı da ziyaret eden Başkan Gürbüz, Elbistan, Afşin, Nurhak ve Ekinözü olarak ortak hareket etmesi gerektiğine dikkati çekmiş, “Ayrımız gayrımız yok. Hepimiz, bu kadim kültürle yoğrulmuş bir medeniyetin temsilcileriyiz” açıklamasını yapmıştı.

Başkan Gürbüz’ün başlattığı gönül birlikteliği hareketini değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, kuzey ilçeler arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Öztunç, “Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, komşu ilçeler arasındaki işbirliği ve iletişimi geliştirebilmek adına bir araya gelmişler. Kentlerimizin geleceği açısından çok önemli olan bu birlikteliği sağlayan belediye başkanlarımızı kutluyorum. Umarım bu birliktelik sayesinde kuzey ilçeler daha iyi entegre olacak ve iyi projeler üretilerek şehre kazandıracaklardır” ifadelerini kullandı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç, “Kuvvetli bağlarla birbirine bağlanmış Elbistan ve Nurhak belediye başkanlarımın birbirine omuz vererek çalışma azmi ortaya koyması gerçekten çok değerli bir adım. Bu ziyaretler ve istişareler sayesinde Elbistan ve Nurhak’a katkı sunacak birçok ekonomik ve sosyal projenin geliştirileceğini düşünüyorum. Bu vesile ile iki belediye başkanımıza da, bu birliktelik için teşekkür ediyorum” dedi.


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